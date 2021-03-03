Kanu vibra com jogo como capitão do Botafogo: 'Vou continuar dando a vida por esse clube'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

A vitória não veio, mas o empate sem gols entre Botafogo e Boavista, nesta quarta-feira, foi especial para Kanu. O zagueiro iniciou a temporada 2021 como capitão do Alvinegro e falou sobre a emoção após a partida realizada no Estádio Nilton Santos, pela primeira rodada do Campeonato Carioca.

- Muito feliz, uma honra ser capitão desse clube. Clube que me criou, sou muito feliz e respeito muito essa camisa. Vou continuar dando a vida por esse clube e vamos firme nesta temporada em prol do nosso objetivo principal, que é subir para a Série A - vibrou, em entrevista à "BotafogoTV".

O zagueiro, porém, não escondeu a lamentação com o resultado. O camisa 3 até analisou que o Alvinegro criou chances diante do Boavista, mas ficou apenas no zero a zero.- Queríamos a vitória, começar com o pé direito. Estamos começando um novo ciclo, uma temporada de reestruturação, temos grandes objetivos. Fizemos um bom jogo, organização muito boa, a gente tem que se organizar melhor defensivamente, vamos melhorando gradativamente para atingir o objetivo principal, que é disputar as semifinais e finais - analisou.

Para Kanu, a prioridade do Glorioso nos primeiros treinos com Marcelo Chamusca, novo treinador da equipe, é melhorar no setor defensivo, algo que causou dor de cabeça na última temporada.