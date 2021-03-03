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Kanu vibra com jogo como capitão do Botafogo: 'Vou continuar dando a vida por esse clube'

Apesar de empate contra o Boavista, zagueiro falou sobre honra de ter a braçadeira; defensor analisou que equipe está evoluindo defensivamente...

Publicado em 03 de Março de 2021 às 20:33

LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2021 às 20:33
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A vitória não veio, mas o empate sem gols entre Botafogo e Boavista, nesta quarta-feira, foi especial para Kanu. O zagueiro iniciou a temporada 2021 como capitão do Alvinegro e falou sobre a emoção após a partida realizada no Estádio Nilton Santos, pela primeira rodada do Campeonato Carioca.
- Muito feliz, uma honra ser capitão desse clube. Clube que me criou, sou muito feliz e respeito muito essa camisa. Vou continuar dando a vida por esse clube e vamos firme nesta temporada em prol do nosso objetivo principal, que é subir para a Série A - vibrou, em entrevista à "BotafogoTV".
O zagueiro, porém, não escondeu a lamentação com o resultado. O camisa 3 até analisou que o Alvinegro criou chances diante do Boavista, mas ficou apenas no zero a zero.- Queríamos a vitória, começar com o pé direito. Estamos começando um novo ciclo, uma temporada de reestruturação, temos grandes objetivos. Fizemos um bom jogo, organização muito boa, a gente tem que se organizar melhor defensivamente, vamos melhorando gradativamente para atingir o objetivo principal, que é disputar as semifinais e finais - analisou.
Para Kanu, a prioridade do Glorioso nos primeiros treinos com Marcelo Chamusca, novo treinador da equipe, é melhorar no setor defensivo, algo que causou dor de cabeça na última temporada.
Temos de buscar nossa organização defensiva. a gente sofreu muito ano passado. começamos a temporada sem sofrer gol, mais organizado, trabalhando a bola, criamos algumas chances... É continuar o trabalho - completou.

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