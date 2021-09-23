Kanu recebe o terceiro cartão amarelo e está fora da partida contra o Sampaio Corrêa

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Nesta quinta-feira, pela 24º rodada da Série B, o Botafogo foi derrotado por 2 a 0 pelo CSA, no Estádio Rei Pelé. Na partida, o zagueiro Kanu, que estava pendurado, tomou o terceiro cartão amarelo e está suspenso da próxima rodada do Botafogo, contra o Sampaio Corrêa, no domingo.

> Confira a tabela e os jogos da Série BSendo assim, Kanu está fora da partida que marcará o retorno do torcedor botafoguense ao Estádio Nilton Santos. Além do zagueiro, Warley é outro atleta que está suspenso para o jogo contra o Sampaio Corrêa.

+ Warley leva terceiro cartão amarelo e não enfrenta o Sampaio Corrêa