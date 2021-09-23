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futebol

Kanu recebe o terceiro cartão amarelo e está fora da partida contra o Sampaio Corrêa

Zagueiro levou o terceiro cartão amarelo contra o CSA e não poderá entrar em campo na 25º rodada da Série B
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Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 20:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2021 às 20:57
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Nesta quinta-feira, pela 24º rodada da Série B, o Botafogo foi derrotado por 2 a 0 pelo CSA, no Estádio Rei Pelé. Na partida, o zagueiro Kanu, que estava pendurado, tomou o terceiro cartão amarelo e está suspenso da próxima rodada do Botafogo, contra o Sampaio Corrêa, no domingo.
> Confira a tabela e os jogos da Série BSendo assim, Kanu está fora da partida que marcará o retorno do torcedor botafoguense ao Estádio Nilton Santos. Além do zagueiro, Warley é outro atleta que está suspenso para o jogo contra o Sampaio Corrêa.
+ Warley leva terceiro cartão amarelo e não enfrenta o Sampaio Corrêa
Sem Kanu, a tendência é de que Lucas Mezenga assuma a posição do jogador. O experiente zagueiro Joel Carli segue no departamento médico e não deve ter condições de jogo no domingo.

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