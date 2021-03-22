Kanu lamenta erro defensivo do Botafogo no clássico, mas vê equipe em 'processo de reconstrução'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O zagueiro Kanu não escondeu sua frustração com o empate em 1 a 1 que o Botafogo cedeu ao Vasco no final da partida realizada neste domingo, em São Januário. Na saída do gramado, o zagueiro reconheceu que o setor defensivo se atrapalhou no escanteio que gerou o gol de Carlinhos.

- Foi uma desorganização, um tumulto ali, poderíamos ter nos organizado melhor naquele lance - e, em seguida, ressaltou que a equipe não se abaterá:

- Vacilamos, mas vamos seguir focados. O Botafogo é grande, sempre vai brigar por títulos. Estamos evoluindo para, se Deus quiser, irmos para a semifinal e depois até a final - complementou.

Aos seus olhos, a equipe não soube aproveitar os momentos nos quais esteve superior ao Vasco durante a partida.

- O sentimento é de tristeza. Fizemos um bom jogo pelo que nós propusemos, mas perdemos nas lances de transição com Warley, com o Ênio… - afirmou.

Em seguida, Kanu demonstrou otimismo quanto à ascensão da equipe.