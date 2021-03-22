Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Kanu lamenta erro defensivo do Botafogo no clássico, mas vê equipe em 'processo de reconstrução'
futebol

Kanu lamenta erro defensivo do Botafogo no clássico, mas vê equipe em 'processo de reconstrução'

Defensor reconhece vacilo no gol marcado por Carlinhos no 1 a 1 deste domingo diante do Vasco e desperdício de oportunidades do Alvinegro, mas exalta evolução da equipe...

Publicado em 21 de Março de 2021 às 21:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 mar 2021 às 21:42
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O zagueiro Kanu não escondeu sua frustração com o empate em 1 a 1 que o Botafogo cedeu ao Vasco no final da partida realizada neste domingo, em São Januário. Na saída do gramado, o zagueiro reconheceu que o setor defensivo se atrapalhou no escanteio que gerou o gol de Carlinhos.
- Foi uma desorganização, um tumulto ali, poderíamos ter nos organizado melhor naquele lance - e, em seguida, ressaltou que a equipe não se abaterá:
- Vacilamos, mas vamos seguir focados. O Botafogo é grande, sempre vai brigar por títulos. Estamos evoluindo para, se Deus quiser, irmos para a semifinal e depois até a final - complementou.
Aos seus olhos, a equipe não soube aproveitar os momentos nos quais esteve superior ao Vasco durante a partida.
- O sentimento é de tristeza. Fizemos um bom jogo pelo que nós propusemos, mas perdemos nas lances de transição com Warley, com o Ênio… - afirmou.
Em seguida, Kanu demonstrou otimismo quanto à ascensão da equipe.
- Continuamos invictos, quanto menos sofrermos gols, melhor. Agora, é seguir nessa pegada porque o processo de reconstrução está a passos largos - disse.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carolino ao lado da roda d’água na entrada de Campinho, com lago, oratório e paisagismo, idealizada por ele
O homem que morreu como viveu: cuidando das flores das montanhas do ES
Imagem de destaque
Água sanitária: 5 mitos e verdades para utilizá-la com segurança
Biblioteca na Escola Padre Humberto, em Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar temporários

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados