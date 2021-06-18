Kanu lamenta empate do Botafogo contra o Londrina: 'Viemos aqui para buscar os três pontos'

Um ponto para cada lado. Na noite desta quinta-feira, Londrina e Botafogo empataram por 2 a 2, no Estádio do Café, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O Alvinegro Carioca vencia o Tubarão até os 43 minutos da etapa final, quando sofreu o gol de empate. Em entrevista ao canal Premiere após o apito final, Kanu, capitão do Glorioso, lamentou o resultado, mas valorizou o ponto conquistado. - Não era o que a gente queria, viemos aqui para buscar os três pontos, (seria) nossa primeira vitória fora de casa. A gente precisa estar atento aos detalhes, não era para a gente tomar o gol, mas vamos valorizar esse um ponto que vai nos ajudar lá na frente. A equipe de General Severiano tem mais um compromisso fora de casa. O Botafogo volta a campo já neste domingo, diante do Náutico, no Recife. A partida é válida pela quinta rodada da Série B e será disputada nos Aflitos, às 16h (de Brasília). - É um detalhe, é o conjunto do time. A equipe vinha bem defensivamente, não sofríamos gols. Agora, é se manter ligado e concentrado porque a competição é longa. Mas como eu falei, valorizar o ponto que vai nos ajudar lá na frente - finalizou Kanu.