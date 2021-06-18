Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Kanu lamenta empate do Botafogo contra o Londrina: 'Viemos aqui para buscar os três pontos'
Kanu lamenta empate do Botafogo contra o Londrina: 'Viemos aqui para buscar os três pontos'

O Alvinegro Carioca vencia o Tubarão até os 43 minutos da etapa final, quando sofreu o gol de empate...
LanceNet

17 jun 2021 às 21:08

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 21:08

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Um ponto para cada lado. Na noite desta quinta-feira, Londrina e Botafogo empataram por 2 a 2, no Estádio do Café, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O Alvinegro Carioca vencia o Tubarão até os 43 minutos da etapa final, quando sofreu o gol de empate. Em entrevista ao canal Premiere após o apito final, Kanu, capitão do Glorioso, lamentou o resultado, mas valorizou o ponto conquistado. > Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do Botafogo- Não era o que a gente queria, viemos aqui para buscar os três pontos, (seria) nossa primeira vitória fora de casa. A gente precisa estar atento aos detalhes, não era para a gente tomar o gol, mas vamos valorizar esse um ponto que vai nos ajudar lá na frente.> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!A equipe de General Severiano tem mais um compromisso fora de casa. O Botafogo volta a campo já neste domingo, diante do Náutico, no Recife. A partida é válida pela quinta rodada da Série B e será disputada nos Aflitos, às 16h (de Brasília).> Veja a tabela do Brasileirão Série B- É um detalhe, é o conjunto do time. A equipe vinha bem defensivamente, não sofríamos gols. Agora, é se manter ligado e concentrado porque a competição é longa. Mas como eu falei, valorizar o ponto que vai nos ajudar lá na frente - finalizou Kanu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha 2026: a devoção dos fiéis na Romaria dos Homens em fotos
Imagem de destaque
Romaria dos Homens: família chama a atenção com Santa iluminada
Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados