AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Kanu lamenta derrota do Botafogo para o Operário e destaca: 'Saímos decepcionados'
futebol

Kanu lamenta derrota do Botafogo para o Operário e destaca: 'Saímos decepcionados'

O zagueiro também lembrou que o Botafogo vem de um bom momento na competição e precisa de pés no chão para conquistar os três pontos no próximo compromisso...

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 00:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 ago 2021 às 00:00
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O zagueiro Kanu não escondeu a frustração pela derrota do Botafogo para o Operário por 1 a 0, no Estádio Germano Krüger, nesta quinta-feira, em partida válida pela 17ª rodada da Série B. Ao fim do jogo, em entrevista ao Sportv, ele destacou que o sentimento do grupo é de decepção e que o time precisava da vitória. No entanto, o camisa 3 lembrou que o Alvinegro Carioca vem de um bom momento na competição e precisa de pés no chão para conquistar os três pontos no próximo compromisso.
> ATUAÇÕES: Diego Loureiro falha no lance do gol e recebe a menor nota- Saímos decepcionados, a equipe precisava dos três pontos. No primeiro tempo, a gente criou algumas chances. Uma ou duas bolinhas que eles tiveram e numa foram efetivos e fizeram o gol. No segundo tempo, com o campo mais encharcado, tentamos mais a bola longa, não deu certo - disse o zaguueiro, que ainda completou.
- Mas estamos numa caminhada muito boa, vamos continuar com os pés no chão, porque domingo temos um jogo para sairmos com os três pontos, se Deus quiser - concluiu.
> Veja a tabela da Série B
O Botafogo volta a campo no próximo domingo, às 18h15, contra o Brasil de Pelotas, no estádio Nilton Santos, em partida válida pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia Militar do Espírito Santo
Estudo da Ufes aponta alta ocorrência de hipertensão em policiais do ES
Imagem de destaque
Feliz no simples: 4 signos que são pura simplicidade na essência
Colisão frontal entre dois carros resultou em três vítimas.
Acidente na BR 259 deixa três pessoas feridas em Baixo Guandu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados