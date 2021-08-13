Kanu lamenta derrota do Botafogo para o Operário e destaca: 'Saímos decepcionados'

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O zagueiro Kanu não escondeu a frustração pela derrota do Botafogo para o Operário por 1 a 0, no Estádio Germano Krüger, nesta quinta-feira, em partida válida pela 17ª rodada da Série B. Ao fim do jogo, em entrevista ao Sportv, ele destacou que o sentimento do grupo é de decepção e que o time precisava da vitória. No entanto, o camisa 3 lembrou que o Alvinegro Carioca vem de um bom momento na competição e precisa de pés no chão para conquistar os três pontos no próximo compromisso.

> ATUAÇÕES: Diego Loureiro falha no lance do gol e recebe a menor nota- Saímos decepcionados, a equipe precisava dos três pontos. No primeiro tempo, a gente criou algumas chances. Uma ou duas bolinhas que eles tiveram e numa foram efetivos e fizeram o gol. No segundo tempo, com o campo mais encharcado, tentamos mais a bola longa, não deu certo - disse o zaguueiro, que ainda completou.

- Mas estamos numa caminhada muito boa, vamos continuar com os pés no chão, porque domingo temos um jogo para sairmos com os três pontos, se Deus quiser - concluiu.

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