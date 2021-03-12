Kanu, do Botafogo, relembra treinos em corredor e se despede de Caio Alexandre: 'Todo o seu mérito'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

A dupla Caio Alexandre e Kanu não atuará mais no mesmo clube. Nesta sexta-feira, o Botafogo oficializou a saída do meio-campista para o Vancouver Whitecaps, do Canadá, "separando" a dupla, marcada pela parceria dentro e fora dos campos.

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Em uma rede social, o zagueiro enalteceu a postura de Caio e relembrou os treinos realizados durante a paralisação do futebol, no ano passado, feitos em um corredor apertado, na casa do atleta. Os dois, por morarem perto, faziam as atividades juntos todos os dias.

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- Quando ninguém via e, em silêncio, ali estava você (Caio Alexandre) plantando e regando diariamente seus objetivos, em um corredor simples. Nunca tinha tempo ruim - escreveu Kanu, no Instagram.

O defensor se despediu do volante, cujo qual também era amigo pessoal e muito próximo fora de campo. Kanu desejou sorte a Caio Alexandre na nova trajetoria na MLS.