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Kanu, do Botafogo, relembra treinos em corredor e se despede de Caio Alexandre: 'Todo o seu mérito'

Zagueiro lembra atividades realizadas em espaço pequeno durante a paralisação das atividades, elogia a postura do meio-campista e enaltece parceria...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 14:49

LanceNet

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Publicado em 

12 mar 2021 às 14:49
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A dupla Caio Alexandre e Kanu não atuará mais no mesmo clube. Nesta sexta-feira, o Botafogo oficializou a saída do meio-campista para o Vancouver Whitecaps, do Canadá, "separando" a dupla, marcada pela parceria dentro e fora dos campos.
+ A Baixada é fogo! Melhores amigos, Caio Alexandre e Kanu viram protagonistas do Botafogo
Em uma rede social, o zagueiro enalteceu a postura de Caio e relembrou os treinos realizados durante a paralisação do futebol, no ano passado, feitos em um corredor apertado, na casa do atleta. Os dois, por morarem perto, faziam as atividades juntos todos os dias.
+ Contraproposta é fora da realidade, e rescisão de Kalou com o Botafogo não avança
- Quando ninguém via e, em silêncio, ali estava você (Caio Alexandre) plantando e regando diariamente seus objetivos, em um corredor simples. Nunca tinha tempo ruim - escreveu Kanu, no Instagram.
O defensor se despediu do volante, cujo qual também era amigo pessoal e muito próximo fora de campo. Kanu desejou sorte a Caio Alexandre na nova trajetoria na MLS.
- Hoje mais um sonhador que vai trilhar pelo mundo com todo o seu mérito, que Deus te abençoe sempre meu irmão, te amo - completou.

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