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futebol

Kalou faz primeiro treino pelo Botafogo no Nilton Santos

Marfinense de 35 anos realizou atividades leves devido ao longo período sem disputar uma partida oficial e passou por testes físicos para avaliação do Departamento de fisiologia...
LanceNet

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Publicado em 

19 ago 2020 às 16:48

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 16:48

Crédito: Kalou teve o priemiro contato com o elenco do Glorioso (Vítor Silva/Botafogo
Um dos principais reforços do Botafogo para temporada, o atacante marfinense Salomon Kalou treinou pela primeira vez no Nilton Santos, nesta quarta-feira. O jogador de 35 anos também realizou testes físicos exigidos pelo departamento de fisiologia. Kalou não atua em uma partida oficial desde o dia 30 de novembro de 2019, pelo Campeonato Alemão, quando ainda era jogador do Hertha Berlim. Pelo tempo de inatividade, fez exercícios mais leves, ao lado do lateral-direito Marcinho, que está em fase de transição após cirurgia no joelho, no início do ano.
O marfinense está no Rio de Janeiro desde o último sábado, quando desembarcou do Aeroporto do Galeão direto para a apresentação virtual preparada pelo clube no Nilton Santos. Ele já havia sido aprovado nos exames médicos, mas as atividades desta quarta foram o primeiro contato dele com o restante do elenco.
Com contrato até dezembro de 2021, Salomon Kalou chega ao Botafogo para ser a esperança ofensiva da equipe de Paulo Autuori. Ao lado de Keisuke Honda, é um dos reforços de renome mundial no elenco alvinegro. Será a primeira experiência profissional dele longe da Europa, onde construiu a carreira por clubes da Holanda, Inglaterra e Alemanha.

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