Kalou faz primeiro treino pelo Botafogo no Nilton Santos

Crédito: Kalou teve o priemiro contato com o elenco do Glorioso (Vítor Silva/Botafogo

Um dos principais reforços do Botafogo para temporada, o atacante marfinense Salomon Kalou treinou pela primeira vez no Nilton Santos, nesta quarta-feira. O jogador de 35 anos também realizou testes físicos exigidos pelo departamento de fisiologia. Kalou não atua em uma partida oficial desde o dia 30 de novembro de 2019, pelo Campeonato Alemão, quando ainda era jogador do Hertha Berlim. Pelo tempo de inatividade, fez exercícios mais leves, ao lado do lateral-direito Marcinho, que está em fase de transição após cirurgia no joelho, no início do ano.

O marfinense está no Rio de Janeiro desde o último sábado, quando desembarcou do Aeroporto do Galeão direto para a apresentação virtual preparada pelo clube no Nilton Santos. Ele já havia sido aprovado nos exames médicos, mas as atividades desta quarta foram o primeiro contato dele com o restante do elenco.