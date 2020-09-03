Kalou faz dancinha e mostra entrosamento com time do Botafogo

Salomon Kalou fez o primeiro jogo pelo Botafogo diante do Coritiba na última quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, mas a impressão é que o marfinense é um velho conhecido no vestiário alvinegro. Nesta quinta-feira, a "BotafogoTV" divulgou um vídeo de bastidor do empate sem gols e mostrou o camisa 8 entrosado com os novos companheiros.
Antes do apito inicial, Salomon Kalou apareceu treinando uma dança de Matheus Babi no vestiário do Estádio Nilton Santos. Vale ressaltar que a comemoração usual de gols do atacante é com um passo de dança.
O marfinense também apareceu conversando com Keisuke Honda e atento à palavra final na concentração do Botafogo. Em campo, contudo, o resultado foi decepcionante: empate sem gols com o Coritiba.