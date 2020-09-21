Kalou elogia Luís Henrique: 'Estilo dos pontas como o Neymar'

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Luís Henrique virou pauta na França nesta segunda-feira. O atacante do Botafogo foi sondado pelo Olympique de Marselha, que deseja a contratação do jogador de 18 anos. Ainda não existe uma proposta oficial da equipe francesa, mas o negócio pode evoluir nos próximos dias.Ninguém melhor para falar sobre Luís Henrique do que um companheiro de equipe. Foi isso que Salomon Kalou fez na tarde desta segunda-feira. Em entrevista ao programa "Top of the foot", de uma rádio francesa, o marfinense elogiou o atacante de 18 anos.

- Ele está indo super bem, tem muita força. É jovem, apenas 18 anos, mas quando você olha para ele jogando, vê seu potencial. Ele é do mesmo estilo dos pontas brasileiros como Neymar. Driblador, rápido, o jogo tem muitas dribles em velocidade - analisou.

O jovem tem 19 partidas na temporada, atuando preferencialmente pelo lado esquerdo do ataque. Kalou, contudo, acredita que Luís Henrique também pode jogar de maneira mais centralizada.