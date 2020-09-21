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futebol

Kalou elogia Luís Henrique: 'Estilo dos pontas como o Neymar'

Atacante marfinense analisou o companheiro de equipe, que foi sondado recentemente pelo Olympique de Marselha, a uma rádio francesa...

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 18:50

LanceNet

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Publicado em 

21 set 2020 às 18:50
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Luís Henrique virou pauta na França nesta segunda-feira. O atacante do Botafogo foi sondado pelo Olympique de Marselha, que deseja a contratação do jogador de 18 anos. Ainda não existe uma proposta oficial da equipe francesa, mas o negócio pode evoluir nos próximos dias.Ninguém melhor para falar sobre Luís Henrique do que um companheiro de equipe. Foi isso que Salomon Kalou fez na tarde desta segunda-feira. Em entrevista ao programa "Top of the foot", de uma rádio francesa, o marfinense elogiou o atacante de 18 anos.
- Ele está indo super bem, tem muita força. É jovem, apenas 18 anos, mas quando você olha para ele jogando, vê seu potencial. Ele é do mesmo estilo dos pontas brasileiros como Neymar. Driblador, rápido, o jogo tem muitas dribles em velocidade - analisou.
O jovem tem 19 partidas na temporada, atuando preferencialmente pelo lado esquerdo do ataque. Kalou, contudo, acredita que Luís Henrique também pode jogar de maneira mais centralizada.
- Ele pode jogar na esquerda ou na direita. Gosta muito de tocar na bola, é aquele jogador que gosta de correr com a bola. Acho que ele pode jogar como um falso camisa 10, atrás do centroavante que fica mais fixo - completou.

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