Kalou comemora: 'Você não escolhe o Botafogo, o Botafogo que te escolhe'

Salomon Kalou está há pouco tempo no Rio de Janeiro, mas já conheceu parte da história do Botafogo. No último sábado, dia de sua apresentação, o marfinense conheceu o mural de ídolos do Alvinegro localizado no Estádio Nilton Santos com a companhia de Nelson Mufarrej, presidente do clube.
Em vídeo de bastidores divulgado pela BotafogoTV, canal do Glorioso no YouTube, o atacante de 35 anos agradeceu o carinho que recebeu nas redes sociais desde o anúncio da contratação e comemorou o acerto.
- Eu quero agradecer a todos os torcedores pelo apoio e amor que vocês mostraram e dizer que você não escolhe o Botafogo, o Botafogo que escolhe você. Pra mim é uma honra vir para o Brasil, jogar futebol e defender um clube tão lindo - afirmou.
Marcos Leite, empresário que mediou a contratação e também foi responsável pela vinda de Keisuke Honda, elogiou Kalou. O agente fez uma previsão otimista sobre a passagem do marfinense pelo clube de General Severiano.
- Tá indo bem. O homem (Kalou) tem carisma. Vai brilhar muito com a camisa do Fogão, podem esperar. Vai fazer história - completou.
Os funcionários do Botafogo também aproveitaram para tirar fotos com Salomon Kalou e 'tietar' o astro. Segundo reforço de renome internacional do Alvinegro para a temporada, o marfinense ainda não tem data para estrear.