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futebol

Kalou aparece no BID e está regularizado para jogar no Botafogo

Alvinegro resolve todas as pendências e marfinense aparece nos registros da CBF; atacante pode estrear já no próximo sábado, diante do Internacional...

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 19:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 ago 2020 às 19:17
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O segundo reforço de renome internacional do Botafogo para a temporada está liberado para entrar em campo. O nome de Salomon Kalou apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta quinta-feira e ele, consequentemente, pode estrear pelo Alvinegro.
Treinando normalmente desde a última semana, o novo camisa 8 do Glorioso pode ser relacionado contra o Internacional, no próximo sábado, às 17h, no Estádio Nilton Santos, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tudo vai passar por Paulo Autuori de levar o marfinense ao banco ou não.
Ao lado de Keisuke Honda, Kalou é a principal contratação do Botafogo para 2020. Com carreira consolidada no Chelsea, o marfinense estava no Hertha Berlin, da Alemanha, mas não entra em campo há cerca de oito meses.

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