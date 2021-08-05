Kaio Jorge se pronuncia pela primeira vez após saída do Santos: 'Eterna gratidão'

Após a confirmação da saída para a Juventus, da Itália, Kaio Jorge se pronunciou pela primeira vez sobre a forma conturbada que deixou o Santos.O jogador, que já está na Itália, fez questão de agradecer ao Santos por ter 'aberto as portas' quando outros clubes fecharam.- Passei por muitas dificuldades na vida, mas não desisti do meu sonho, ou melhor, minha família não deixou que eu desistisse. Fizeram o possível e o impossível para que eu pudesse ser feliz. Se hoje eu sorrio, é por causa deles. Obrigado pai e mãe por absolutamente tudo. Ao Santos, minha eterna gratidão. Foram nove anos de muito aprendizado. Grato por ter me aberto as portas quando os outros a fecharam, grato pelas amizades feitas ali dentro, grato pela oportunidade de ter trabalhado ao lado de pessoas sensacionais, especialmente meus companheiros, comissões e todos os funcionários do Peixão. Independentemente dos erros cometidos por pessoas e gestões anteriores a essa, o amor pelo Peixe sempre foi demonstrado dentro de campo. Torço para que o clube se recupere e alcance novamente o topo, lugar que muitos ali fizeram de tudo para que não fosse alcançado. Obrigado Deus por todos os erros e acertos. Obrigado a todos pelas mensagens de apoio e carinho. A eterna gratidão a um dos maiores clubes do mundo - disse o atacante Kaio Jorge.A novela da saída de Kaio Jorge do Santos durou mais de sete meses. Desde o início da gestão de Andres Rueda, em janeiro, o clube tentava a renovação de contrato com o jogador (o vínculo terminaria em dezembro deste ano). Sem acordo, o Peixe procurou o Benfica há duas semanas e recebeu uma proposta de 3,5 milhões de Euros, além do empréstimo de dois jogadores do clube português.