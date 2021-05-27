Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Kaio Jorge se desculpa após eliminação e despista sobre futuro

Peixe perdeu por 3 a 1 para o Barcelona e foi eliminado da Libertadores na fase de grupos...
LanceNet

Publicado em 

26 mai 2021 às 23:51

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 23:51

Crédito: Marcos Pin / POOL / AFP
O Santos perdeu na noite desta quarta-feira por 3 a 1 para o Barcelona, no Equador, e foi eliminado da Copa Libertadores da América. O revés marcou mais um triste capítulo na história do clube: essa foi a segunda vez que o Peixe não conseguiu passar da fase de grupos da competição.Após o confronto, o atacante Kaio Jorge conversou com a imprensa. O jogador, autor do único gol do Peixe no duelo, lamentou a eliminação e fez questão de pedir desculpas aos torcedores do Santos pela má campanha da equipe.“Independente se eu fiz gol ou não, queria vencer. Peço desculpa para a torcida santista. Na Sul-Americana e Brasileirão vamos entrar com outra postura”, disse o atacante.O camisa 9 do Peixe tem vínculo com o clube até 31 de dezembro de 2021 e a negociação para a renovação de seu contrato ainda não avançou. O presidente Andres Rueda recentemente falou que o jogador tem intenção de jogar na Europa. Kaio Jorge, na entrevista, deixou seu futuro em aberto.
“Em relação ao meu contrato, deixo com a diretoria e meu estafe. Nada me atrapalha. Estou pensando só no campo e ajudar os companheiros”.
Com a eliminação na Copa Libertadores, o Santos agora tem a Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro para o restante da temporada. Inclusive, a estreia santista no maior certame nacional será no próximo sábado, às 20 horas, contra o Bahia, em Pituaçu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Policial militar atira em duas mulheres em Cariacica e uma morre
Imagem de destaque
Natação: 5 principais benefícios para o corpo e o bem-estar
Imagem de destaque
Trégua no Oriente Médio: por que mercado ainda não pode celebrar cessar-fogo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados