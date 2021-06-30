Kaio Jorge é o jogador Sub-20 com mais participações em gols na temporada

O atacante Kaio Jorge é titular absoluto no ataque santista. O jogador ganhou a vaga na temporada passada, quando Eduardo Sasha deixou o Santos e foi para o Atlético Mineiro. De lá para cá, o Menino da Vila ganhou espaço e se tornou peça fundamental com todos treinadores que passaram ao clube, em especial com Cuca e Fernando Diniz.Em 2021, Kaio Jorge, de 19 anos, é o jogador Sub-20 com mais participações em gols. Ao todo, foram seis bolas na rede e três assistências. O camisa 9 santista está ao lado de Yuri Alberto, também revelado no Santos, e Ricardinho, do Grêmio.