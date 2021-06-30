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Kaio Jorge é o jogador Sub-20 com mais participações em gols na temporada

Atacante do Peixe fez seis gols e deu três assistências na temporada 2021...

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 14:43

LanceNet

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Publicado em 

30 jun 2021 às 14:43
Crédito: Ivan Storti/SantosFC
O atacante Kaio Jorge é titular absoluto no ataque santista. O jogador ganhou a vaga na temporada passada, quando Eduardo Sasha deixou o Santos e foi para o Atlético Mineiro. De lá para cá, o Menino da Vila ganhou espaço e se tornou peça fundamental com todos treinadores que passaram ao clube, em especial com Cuca e Fernando Diniz.Em 2021, Kaio Jorge, de 19 anos, é o jogador Sub-20 com mais participações em gols. Ao todo, foram seis bolas na rede e três assistências. O camisa 9 santista está ao lado de Yuri Alberto, também revelado no Santos, e Ricardinho, do Grêmio.
O Menino da Vila leva 174 mins para participar de um gol, tem 20 passes decisivos e 36 chutes, sendo 14 no gol, segundo dados do SofaScore.O Santos busca a renovação contratual com o atacante. A partir de 1º de julho, Kaio Jorge pode assinar um pré-acordo com qualquer clube e deixar o Santos de graça em janeiro de 2022. Porém, a joia santista já sinalizou seus empresários que não pretende deixar o clube com "mãos vazias".

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