Kaio Jorge celebra vitória do Santos e aponta "malandragem" no gol

O Santos venceu o Ceará neste sábado por 3 a 1, com gols de Jean Mota, Marinho e Kaio Jorge. A vitória marcou a recuperação do Peixe no Campeonato Brasileiro, competição em que estreou fora de casa, perdendo para o Bahia por 3 a 0.O atacante Kaio Jorge, em entrevista ao SporTV, falou sobre essa volta por cima que o Santos vem realizando após a eliminação na Copa Libertadores da América.“Estamos fazendo bons jogos, infelizmente perdemos para o Bahia. Conseguimos recuperar contra o Cianorte e agora contra o Ceará. É fazer o que o professor Fernando Diniz está pedido e continuar evoluindo”, disse.