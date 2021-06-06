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futebol

Kaio Jorge celebra vitória do Santos e aponta "malandragem" no gol

Atacante fingiu que estava amarrando as chuteiras e acabou se livrando da marcação para receber passe de Pirani e decretar vitória contra o Ceará...
LanceNet

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Publicado em 

05 jun 2021 às 23:28

Publicado em 05 de Junho de 2021 às 23:28

Crédito: Divulgação/Santos
O Santos venceu o Ceará neste sábado por 3 a 1, com gols de Jean Mota, Marinho e Kaio Jorge. A vitória marcou a recuperação do Peixe no Campeonato Brasileiro, competição em que estreou fora de casa, perdendo para o Bahia por 3 a 0.O atacante Kaio Jorge, em entrevista ao SporTV, falou sobre essa volta por cima que o Santos vem realizando após a eliminação na Copa Libertadores da América.“Estamos fazendo bons jogos, infelizmente perdemos para o Bahia. Conseguimos recuperar contra o Cianorte e agora contra o Ceará. É fazer o que o professor Fernando Diniz está pedido e continuar evoluindo”, disse.
Em relação ao terceiro gol do Santos, Kaio admitiu que usou a “malandragem” para conseguir vencer a marcação e marcar.
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“Futebol tem que ter um pouco de malandragem. Estava bem marcado ali, e o único jeito de eu tapear o adversário foi amarrar o cadarço, então eu fiz o possível para ficar mais livre, e o Pirani conseguiu colocar a bola com carinho e eu fazer o gol”, apontou.

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