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futebol

Kaiky tem lesão de grau 2 e deve desfalcar Santos por um mês

Titular da zaga, Menino da Vila sentiu desconforto durante atividade da sexta-feira, e perderá os próximos jogos do Alvinegro, começando pelo deste domingo...

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 12:57

LanceNet

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Publicado em 

21 ago 2021 às 12:57
Crédito: Kaiky teve lesão constatada após o treino de sexta e vai desfalcar o Santos (Ivan Storti/Santos FC
O Santos tem mais um desfalque para os próximos jogos. Durante o treino de sexta-feira (20), o zagueiro Kaiky, que vem sendo titular no time de Fernando Diniz, teve uma lesão de grau 2 no reto femoral, e pode ficar de quatro a cinco semanas das atividades do Peixe.Sem o jogador, a tendência é que Wagner Leonardo siga jogando junto com Luiz Felipe. Na partida contra o Libertad, o Menino da Vila teve 57 dos 60 passes certos que tentou. Teve 100% das bolas longas certas, 1 passe decisivo, 3 desarmes, 6 cortes, 3 interceptações, 9 de 13 duelos ganhos e não sofreu dribles. Os dados são do site estatístico SofaScore.O Alvinegro Praiano ainda tem no Departamento Médico o atacante Marinho, com hematoma na coxa, o goleiro John, com lesão meniscal no joelho, Kevin Malthus, também com uma lesão meniscal no joelho e Vinícius Zanocelo, com um desconforto na coxa direita.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O Santos enfrenta neste domingo o Internacional, na Vila Belmiro, às 18h15, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe vira a chave após a eliminação na Copa Sul-Americana para o Libertad.

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