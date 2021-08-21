Kaiky tem lesão de grau 2 e deve desfalcar Santos por um mês

O Santos tem mais um desfalque para os próximos jogos. Durante o treino de sexta-feira (20), o zagueiro Kaiky, que vem sendo titular no time de Fernando Diniz, teve uma lesão de grau 2 no reto femoral, e pode ficar de quatro a cinco semanas das atividades do Peixe.Sem o jogador, a tendência é que Wagner Leonardo siga jogando junto com Luiz Felipe. Na partida contra o Libertad, o Menino da Vila teve 57 dos 60 passes certos que tentou. Teve 100% das bolas longas certas, 1 passe decisivo, 3 desarmes, 6 cortes, 3 interceptações, 9 de 13 duelos ganhos e não sofreu dribles. Os dados são do site estatístico SofaScore.O Alvinegro Praiano ainda tem no Departamento Médico o atacante Marinho, com hematoma na coxa, o goleiro John, com lesão meniscal no joelho, Kevin Malthus, também com uma lesão meniscal no joelho e Vinícius Zanocelo, com um desconforto na coxa direita.