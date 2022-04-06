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futebol

Kaiky sofre fratura no nariz e será reavaliado em Santos

Defensor sofreu a lesão após um choque no primeiro tempo da derrota para o Banfield...
LanceNet

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Publicado em 

05 abr 2022 às 22:40

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 22:40

O zagueiro Kaiky sofreu uma fratura no nariz durante o primeiro tempo da derrota do Santos para o Banfield por 1 a 0, na estreia do Peixe na Copa Sul-Americana. O jogador foi substituído no intervalo da partida. Velázquez entrou em seu lugar.Segundo informações divulgadas pelo Santos, o Menino da Vila será monitorado e passará por exames quando a delegação chegar em Santos nesta quarta-feira (6).
O time santista treina às 9h desta quarta-feira (6) ainda na Argentina, no CT do San Lorenzo, em Buenos Aires. A delegação do Peixe parte para o aeroporto depois do almoço, por volta das 12h45 e tem previsão de chegada prevista em Santos às 21h.No próximo sábado, o Alvinegro da Vila Belmiro estreia no Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, no Maracanã. O defensor ainda é dúvida para a partida.
Crédito: ZagueiroKaikysofreuumafraturanonariznaderrotadoSantosparaoBanfield(Foto:IvanStorti/Santos

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