Kaiky sofre fratura no nariz e será reavaliado em Santos

O zagueiro Kaiky sofreu uma fratura no nariz durante o primeiro tempo da derrota do Santos para o Banfield por 1 a 0, na estreia do Peixe na Copa Sul-Americana. O jogador foi substituído no intervalo da partida. Velázquez entrou em seu lugar.Segundo informações divulgadas pelo Santos, o Menino da Vila será monitorado e passará por exames quando a delegação chegar em Santos nesta quarta-feira (6).

O time santista treina às 9h desta quarta-feira (6) ainda na Argentina, no CT do San Lorenzo, em Buenos Aires. A delegação do Peixe parte para o aeroporto depois do almoço, por volta das 12h45 e tem previsão de chegada prevista em Santos às 21h.No próximo sábado, o Alvinegro da Vila Belmiro estreia no Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, no Maracanã. O defensor ainda é dúvida para a partida.