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futebol

Kaiky lembra dificuldades na altitude e destaca parceria com Luan Peres

Garoto atuou na altitude em amistoso com a Seleção Brasileira Sub-15...

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 19:14

LanceNet

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Publicado em 

14 mai 2021 às 19:14
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos enfrenta o The Strongest na próxima terça-feira, às 19h15min, em La Paz, na Bolívia, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O Peixe goleou os bolivianos por 5 a 0, na Vila Belmiro, mas terá que jogar contra outro adversário fora de casa: a altitude. O zagueiro Kaiky já atuou na altitude com a Seleção Brasileira Sub-15 e revelou dificuldades de jogar nessas condições.- Já tive atuei na altitude quando estava com a Seleção Brasileira Sub-15. Fizemos um amistoso em 2018 na Cidade do México. A altitude lá é menor que na Bolívia, mas já foi um pouco complicado, pois o cansaço bate muito rápido. Eu joguei improvisado de lateral naquela ocasião, dei dois piques e já estava ‘morto’. Mas brincadeiras à parte, temos que jogar com inteligência lá. Precisamos ser cirúrgicos para conseguir essa vitória, que será muito importante para seguirmos fortes na briga pela vaga - reforçou o zagueiro.
Herdeiro da camisa 28 de Lucas Veríssimo, Kaiky vê parceira com Luan Peres na zaga e revela ser fã do companheiro. Dos quinze jogos pelo Santos, quatorze foram ao lado de Luan Peres.- Essa sequência sem ser vazado é motivo para comemoração, sim. Não só eu e o Luan, mas todos estão de parabéns, porque o sistema defensivo começa lá na frente. Agora eu e o Luan conversamos bastante no dia dia sobre posicionamento no campo, etc. Fizemos poucos jogos juntos até o momento, mas estamos nos entrosando cada vez mais e espero que a gente continue crescendo. Assim que cheguei no profissional ele (Luan) foi um cara que me ajudou muito, me dá muitos toques importantes. Sou fã dele como jogador e como pessoa - afirmou Kaiky.

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