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Kaiky Fernandes analisa os pontos fortes do San Lorenzo, rival do Santos na Libertadores

Zagueiro acompanhou parte do jogo dos argentinas contra a Universidad do Chile nesta quarta e destacou as jogadas de bola parada do adversário do Peixe na Libertadores...

Publicado em 18 de Março de 2021 às 15:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mar 2021 às 15:34
Crédito: GUILHERME DIONIZIO / AFP / POOL
O Santos passou do Deportivo Lara, da Venezuela, e está na terceira fase eliminatória da Copa Libertadores. O duelo que pode definir uma vaga na fase de grupos da competição será diante o San Lorenzo, da Argentina. O zagueiro Kaiky Fernandes, que marcou um dos gols santistas na segunda fase da Libertadores, analisou os pontos fortes do próximo adversário.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista- Assisti um pouco do jogo deles ontem (quarta). É um time que sabe sair jogando com a bola no chão, mas também é bom no jogo aéreo e muito forte fisicamente. Assim como nós, eles também estão em um começo de trabalho com um novo comandante. Os dois treinadores ainda estão implantando suas filosofias nos clubes. Creio que serão dois grandes jogos, mas nós vamos muito fortes em busca dessa vaga - afirmou o zagueiro.
Kaiky é o mais novo jogador do Santos a marcar pelo clube na história da Libertadores. O camisa 28 marcou seu gol na bola aérea, mas reconheceu que a bola aérea defensiva do Peixe é um problema a ser corrigido. Dos dez gols sofridos na temporada, cinco foram em jogadas pelo alto.- O Ariel tem falado muito sobre essa problema da bola aérea, cobrou a gente depois do jogo da Venezuela. Sabemos que ainda é um começo de trabalho e é muito difícil colocar em prática todas as ideias dele tão rapidamente. Mas com o tempo ele vai ajustar tudo da melhor maneira possível e nós vamos conseguir melhorar essa bola parada para não sofrer mais com isso. Pelo tamanho da Libertadores, sabemos que não tem jogo fácil, então é uma classificação de terça tem que ser valorizada. Conseguimos ficar bem com a bola no primeiro tempo. No segundo eles subiram a pressão na saída, o que dificultou um pouco, mas nós soubemos suportar bem no final e conseguimos a vaga - concluiu Kaiky.
O elenco se reapresentou na manhã desta quinta-feira (18), no CT Rei Pelé. A equipe volta a treinar na manhã desta sexta, mas ainda sem data para voltar a jogar pelo Campeonato Paulista. O duelo contra o San Lorenzo acontece na primeira semana de abril e a equipe santista decide em casa.

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