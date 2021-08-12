Kaiky explica adaptação rápida no lado esquerdo da zaga do Santos

O Santos enfrenta o Libertad pelas quartas de final da Conmebol Sul-Americana, nesta quinta-feira (12), às 21h30, na Vila Belmiro. Os comandados de Fernando Diniz fazem o duelo de ida contra os paraguaios em busca da classificação no torneio continental.Para o zagueiro Kaiky, o Peixe precisa ter equilíbrio dentro de campo. Precisando da vitória para abrir uma vantagem no confronto, o Menino da Vila acredita que o Peixe deve "saber a hora certa" para atacar.

- A gente sabe que em uma competição como essa é muito importante já fazer a boa vantagem dentro de casa, como fizemos contra a Juazeirense. Precisamos desse resultado positivo para chegarmos no Paraguai com a vantagem. E, para isso, temos que ter equilíbrio. Saber o momento certo de sair para o jogo. É claro que a nossa identidade é ter a posse da bola e atacar o adversário a todo momento. Porém, não podemos sair alvoroçados, pois o adversário pode encaixar um contra-ataque. Então a palavra certa é equilíbrio, e acredito que tendo isso, a gente vai fazer uma grande partida - afirmou o camisa 28.Com apenas 17 anos, Kaiky iniciou sua trajetória como profissional do Santos nesta temporada atuando pelo lado direito da zaga. Após a saída de Luan Peres, porém, o jovem começou jogar no lado oposto. E mesmo sendo destro, o defensor acredita ter mais facilidade para atuar na esquerda.