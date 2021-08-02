Kaiky embala sequência como titular e recupera confiança no Santos

O zagueiro Kaiky voltou ao time titular do Santos após a saída o titular Luan Peres, que foi vendido ao Olympique de Marseille, da França. Antes, a zaga do técnico Fernando Diniz era formada por Luan e Luiz Felipe, que ganhou espaço com o treinador.No duelo contra a Chapecoense, neste domingo, na vitória santista por 1 a 0, Kaiky teve uma grande atuação e se destacou pelos números na defesa. Ao todo, foram 3 desarmes, 2 interceptações, 3 chutes bloqueados e 9 cortes. Em relação aos passes, foram 45 dos 51 que tentou, o que da um aproveitamento de 88%. Os dados são do SofaScore.

Além das qualidades com a bola no pé, o jogador se destaca na bola aérea. Foi dele o gol da vitória contra o Deportivo Lara, na primeira fase da Libertadores, na vitória por 2 a 1 na Vila Belmiro. Esse gol rendeu a terceira posição do jogador mais jovem a marcar na Libertadores. O primeiro lugar é do também santista, Ângelo.Na temporada, foram 27 partidas com 1 gol marcado. O vínculo do defensor com o Peixe vai até novembro de 2023 e sua multa contratual está estipulada em 70 milhões de euros (R$ 468,3 milhões na cotação atual). O Ajax, da Holanda, já sondou o atleta nesta temporada.