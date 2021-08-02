Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Kaiky embala sequência como titular e recupera confiança no Santos

Zagueiro teve uma boa atuação na vitória do Peixe sobre a Chapecoense neste domingo...

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 15:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 ago 2021 às 15:42
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O zagueiro Kaiky voltou ao time titular do Santos após a saída o titular Luan Peres, que foi vendido ao Olympique de Marseille, da França. Antes, a zaga do técnico Fernando Diniz era formada por Luan e Luiz Felipe, que ganhou espaço com o treinador.No duelo contra a Chapecoense, neste domingo, na vitória santista por 1 a 0, Kaiky teve uma grande atuação e se destacou pelos números na defesa. Ao todo, foram 3 desarmes, 2 interceptações, 3 chutes bloqueados e 9 cortes. Em relação aos passes, foram 45 dos 51 que tentou, o que da um aproveitamento de 88%. Os dados são do SofaScore.
Além das qualidades com a bola no pé, o jogador se destaca na bola aérea. Foi dele o gol da vitória contra o Deportivo Lara, na primeira fase da Libertadores, na vitória por 2 a 1 na Vila Belmiro. Esse gol rendeu a terceira posição do jogador mais jovem a marcar na Libertadores. O primeiro lugar é do também santista, Ângelo.Na temporada, foram 27 partidas com 1 gol marcado. O vínculo do defensor com o Peixe vai até novembro de 2023 e sua multa contratual está estipulada em 70 milhões de euros (R$ 468,3 milhões na cotação atual). O Ajax, da Holanda, já sondou o atleta nesta temporada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados