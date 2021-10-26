Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Juventus x Sassuolo: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano
futebol

Juventus x Sassuolo: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, na casa da Velha Senhora, tentando subir na tabela da Lega Serie A. Último confronto terminou com triunfo alvinegro...

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 13:59

Crédito: Divulgação / Juventus
A bola vai rolar pela décima rodada do Campeonato Italiano. E nesta quarta-feira, a Juventus entra em campo contra o Sassuolo sonhando em alcançar as primeiras colocações da Lega Serie A. O jogo acontece no Allianz Stadium, casa da Velha Senhora, às 13h30 (de Brasília).JUVENTUSTentando voltar a conquistar o scudetto após uma temporada ruim no último ano, a Juventus ainda não engrenou no Campeonato Italiano. Na última rodada da competição, a Velha Senhora ficou apenas no empate em 1 a 1 com a Inter de Milão, no Derby d'Italia.
SASSUOLODepois de fazer uma boa temporada no último ano, o Sassuolo tenta repetir a boa campanha para brigar na parte de cima da tabela. A Neroverdi, que está na 13ª posição atualmente, vem de boa vitória sobre o Venezia, em casa, pelo placar de 3 a 1.
+ Rogério, do Sassuolo, comenta confronto contra a Juventus: 'Será uma partida muito difícil'FICHA TÉCNICA
Juventus x SassuoloLega Serie A - Campeonato Italiano10ª Rodada​Data e horário: 27/10/2021, às 13h30 (de Brasília)​Local: Allianz Stadium, em Turim (ITA)Árbitro: Juan Luca SacchiAssistentes: Matteo Bottegoni e Marcello RossiTransmissão: Fox Sports e Star+
PROVÁVEIS TIMES
JUVENTUS (Técnico: Massimiliano Allegri)Szczesny (Perin); Danilo, Bonucci (Rugani), De Ligt e De Sciglio; Cuadrado, Bentancur, Locatelli e McKennie; Morata (Dybala) e Chiesa.
Desfalques: Bernardeschi e Moise Kean (lesionados).
SASSUOLO (Técnico: Alessio Dionisi)Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogério; Frattesi, Lopez, Berardi, Raspadori e Traorè; Scamacca.
Desfalques: Obiang, Boga e Djuricic (lesionados).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

juventus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados