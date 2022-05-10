Juventus x Inter de Milão: Saiba onde assistir e as escalações da final da Copa da Itália

Vai ter decisão na terra da bota, em Roma, nesta quarta. Juventus e Inter de Milão disputam um clássico mais que especial na grande final da Copa da Itália. A bola rola a partir das 16h para o dérbi italiano, que decidirá quem ficará com a taça.EM BUSCA DA SALVAÇÃOA Juve tem a chance de fechar a temporada com um título, visto que não possui mais chances de vencer o Campeonato Italiano e a Copa da Itália é a única saída para que a Juventus não termine 2021/22 sem uma taça. Os Bianconeri deixaram pelo caminho Sampdoria, Sassuolo e Fiorentina. Para a final, Chiesa e McKennie são desfalques, enquanto Locatelli é dúvida.
CHANCE DE DOBRADINHAA Inter está na briga pelos dois títulos nacionais da temporada. Os Nerazzurri chegam para a final da Copa da Itália com chance de dobradinha e de levantar a primeira taça na temporada. A Inter deixou pelo caminho o Empoli, a Roma e nas semis, tirou o rival Milan. O técnico Simone Inzaghi não conta com nenhum desfalque e deverá levar força máxima para a partida.
FICHA TÉCNICAData e hora: quarta, 11 de maio, às 16h de BrasíliaOnde assistir: Star + Árbitro: Paolo ValeriAssistentes: Alessandro Giallatini e Fabiano Preti
Prováveis escalações
Juventus (Técnico: Massimiliano Alegri)Perin, ,Danilo, De Light, Chiellini, Alex Sandro, Cuadrado, Arthur, Zakaria, Rabiot, Vlahovic e Dybala
Desfalques: Chiesa, Mckennie, De Sciglio
Inter de Milão (Técnico: Simone Inzaghi)Handanovic, Skriniar, de Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, , Çalhanoglu, Perisic, Martinez e Dzeko.