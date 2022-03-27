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futebol

Juventus tem interesse na contratação de Gabriel Jesus, do Manchester City

Atacante brasileiro tem contrato com a equipe inglesa até o fim da próxima temporada, e Velha Senhora está disposta a oferecer até R$ 157 milhões para contar com o ex-Palmeiras...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mar 2022 às 12:38

Publicado em 27 de Março de 2022 às 12:38

Depois de decidir não renovar o contrato do atacante Paulo Dybala, a Juventus mira suas atenções para o mercado de transferências em busca de um novo nome para o setor. E de acordo com a imprensa italiana, o brasileiro Gabriel Jesus, do Manchester City, é um dos alvos da Velha Senhora.Segundo o jornal "Gazzetta dello Sport", a equipe de Turim está disposta a investir no ex-jogador do Palmeiras e pode abrir os cofres pelo atleta que completa 25 anos no início de abril. Conforme o portal, a Juve desembolsaria até 30 milhões de euros (R$ 157 milhões) para contar com o camisa 9.
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O contrato de Gabriel Jesus com o Manchester City é válido até junho de 2023, no fim da próxima temporada, e o atleta poderá deixar o Etihad Stadium sem custos caso não renove o vínculo até o fim deste ano. Deste modo, a Juve tentará convencer os ingleses a se desfazer do atleta em troca do dinheiro.
O interesse da Juventus em Gabriel Jesus não é novidade. Como a própria "Gazzetta dello Sport" revelou, a Velha Senhora tentou contratar o camisa 9 no início desta temporada, mas o Manchester City pediu 50 milhões de euros (R$ 303 milhões à época) para negociá-lo, valor que os italianos não toparam.
Nesta temporada, Gabriel Jesus tem 29 partidas disputadas pelo Manchester City, sendo 18 como titular, com seis gols marcados e dez assistências. Ao todo, desde 2017, quando chegou ao clube, o atacante entrou em campo 224 vezes, fez 88 gols e deu 44 assistências.
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Ainda de acordo com a "Gazzetta dello Sport", além de Gabriel Jesus, a Juventus monitora também outros dois nomes para o ataque: Nicolò Zaniolo, da Roma, e Giacomo Raspadori, do Sassuolo.
Crédito: GabrielJesusjáconquistouaPremierLeaguetrêsvezescomoManchesterCity(Foto:ADRIANDENNIS/AFP

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