Juventus se aproxima da contratação do atacante uruguaio Luis Suárez

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De acordo com a 'Gazzetta dello Sport', a Juventus se aproxima da contratação do uruguaio Luis Suárez, do Barcelona. O atleta deixará o clube catalão, que passa por uma reformulação após a chegada de Ronald Koeman. Os valores da transação ainda não foram divulgados, porém a Velha Senhora pretende pagar 4,4 milhões de euros pelo atacante.

Sendo assim, o reencontro entre Suárez e o zagueiro Giorgio Chiellini está próximo de acontecer. Vale lembrar que o atacante chegou a morder o capitão da Juventus durante uma partida entre Uruguai e Itália pela Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Entretanto, atualmente, a relação entre os atletas é boa e o italiano torce pela liberação do Barcelona.

Ainda segundo a publicação, o atacante chegou a ligar para o zagueiro para conversar sobre sua ida à Velha Senhora e inevitavelmente relembrar e esclarecer o caso da polêmica mordida. Além da Juventus, o Paris Saint-Germain se mostrou muito interessado e segundo informações da imprensa francesa, Neymar estaria tentando convencê-lo de atuar na França. Porém, o destino do Suárez deve ser mesmo a Juventus para jogar ao lado de Cristiano Ronaldo.