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futebol

Juventus se aproxima da contratação do atacante uruguaio Luis Suárez

De acordo com a 'Gazzetta dello Sport', equipe italiana tem um acordo com o jogador. Ele deixará o Barcelona, que passa por uma reformulação após a chegada de Ronald Koeman...

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 10:13

LanceNet

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Publicado em 

03 set 2020 às 10:13
Crédito: AFP
De acordo com a 'Gazzetta dello Sport', a Juventus se aproxima da contratação do uruguaio Luis Suárez, do Barcelona. O atleta deixará o clube catalão, que passa por uma reformulação após a chegada de Ronald Koeman. Os valores da transação ainda não foram divulgados, porém a Velha Senhora pretende pagar 4,4 milhões de euros pelo atacante.
Sendo assim, o reencontro entre Suárez e o zagueiro Giorgio Chiellini está próximo de acontecer. Vale lembrar que o atacante chegou a morder o capitão da Juventus durante uma partida entre Uruguai e Itália pela Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Entretanto, atualmente, a relação entre os atletas é boa e o italiano torce pela liberação do Barcelona.
Ainda segundo a publicação, o atacante chegou a ligar para o zagueiro para conversar sobre sua ida à Velha Senhora e inevitavelmente relembrar e esclarecer o caso da polêmica mordida. Além da Juventus, o Paris Saint-Germain se mostrou muito interessado e segundo informações da imprensa francesa, Neymar estaria tentando convencê-lo de atuar na França. Porém, o destino do Suárez deve ser mesmo a Juventus para jogar ao lado de Cristiano Ronaldo.
O uruguaio deve ser o terceiro medalhão a sair do Barcelona durante a reformulação de Koeman. Na última semana, Rakitic foi vendido ao SEvilla e Vidal têm bases salariais acertadas com a Inter de Milão e apenas aguarda as rescisão com a equipe culé.

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