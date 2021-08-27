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Juventus recebe proposta oficial do Manchester United pela contratação de Cristiano Ronaldo

Atacante português deve viajar para a Inglaterra para passar pelo reconhecimento médico, assinar seu contrato nas próximas horas e voltar ao Old Trafford após 12 anos...

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 12:10

LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2021 às 12:10
Crédito: FRANCK ROBICHON / EFE / Arquivo Lance!
A Juventus recebeu uma proposta oficial do Manchester United pela contratação de Cristiano Ronaldo, segundo o jornalista Fabrizio Romano. O clube de Turim não deve travar a negociação após o técnico Massimiliano Allegri confirmar a saída do camisa sete.De acordo com as informações, os Diabos Vermelhos tomaram a dianteira da operação nesta sexta-feira e o craque português deve retornar ao Old Trafford após 12 anos desde que saiu com destino ao Real Madrid. O ídolo deve assinar um contrato até 2023.
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O jogador esteve no Centro de Treinamento da Juventus na manhã desta sexta-feira para se despedir dos companheiros e se prepara para viajar à Inglaterra. O atleta deve passar pelo reconhecimento médico, enquanto o Manchester United corre para formalizar o contrato a ser assinado.
O Manchester City era outra equipe que estava na disputa por Cristiano Ronaldo, mas abandonou as negociações nesta sexta-feira. A equipe de Pep Guardiola nunca realizou uma proposta pelo jogador e apenas conversas foram realizadas.

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