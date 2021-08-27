Juventus recebe proposta oficial do Manchester United pela contratação de Cristiano Ronaldo

Crédito: FRANCK ROBICHON / EFE / Arquivo Lance!

A Juventus recebeu uma proposta oficial do Manchester United pela contratação de Cristiano Ronaldo, segundo o jornalista Fabrizio Romano. O clube de Turim não deve travar a negociação após o técnico Massimiliano Allegri confirmar a saída do camisa sete.De acordo com as informações, os Diabos Vermelhos tomaram a dianteira da operação nesta sexta-feira e o craque português deve retornar ao Old Trafford após 12 anos desde que saiu com destino ao Real Madrid. O ídolo deve assinar um contrato até 2023.

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O jogador esteve no Centro de Treinamento da Juventus na manhã desta sexta-feira para se despedir dos companheiros e se prepara para viajar à Inglaterra. O atleta deve passar pelo reconhecimento médico, enquanto o Manchester United corre para formalizar o contrato a ser assinado.