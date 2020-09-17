Juventus anuncia rescisão amigável com Higuaín, que deve jogar por clube dos Estados Unidos

A Juventus anunciou oficialmente nesta quinta-feira (17) que rescindiu com o atacante argentino Gonzalo Higuaín. A decisão foi tomada em conjunto, de maneira amigável. A Juve terá um impacto negativo de 18 milhões de euros (R$ 111,6 milhões) por causa da rescisão.- Agora, é a hora de dizer adeus. Muito obrigado por tudo, Pipa! E boa sorte no futuro - disse a Juventus em comunicado oficial, após relembrar a trajetória do jogador no clube. Atualmente com 32 anos de idade, Pipita chegou à Juventus em 2016, após grande passagem pelo Napoli. Na Velha Senhora, fez 149 partidas, com 66 gols marcados e 16 assistências.