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Juventus anuncia rescisão amigável com Higuaín, que deve jogar por clube dos Estados Unidos

Desde 2016 na Velha Senhora, Higuaín se despede e recebe agradecimento da Juve: 'Obrigado por tudo, Pipita'...

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 15:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 set 2020 às 15:39
Crédito: AFP
A Juventus anunciou oficialmente nesta quinta-feira (17) que rescindiu com o atacante argentino Gonzalo Higuaín. A decisão foi tomada em conjunto, de maneira amigável. A Juve terá um impacto negativo de 18 milhões de euros (R$ 111,6 milhões) por causa da rescisão.- Agora, é a hora de dizer adeus. Muito obrigado por tudo, Pipa! E boa sorte no futuro - disse a Juventus em comunicado oficial, após relembrar a trajetória do jogador no clube. Atualmente com 32 anos de idade, Pipita chegou à Juventus em 2016, após grande passagem pelo Napoli. Na Velha Senhora, fez 149 partidas, com 66 gols marcados e 16 assistências.
Agora, o destino de Higuaín deve ser a MLS. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o argentino deve rumar sem custos para o Inter Miami, clube administrado pelo astro inglês David Beckham.

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