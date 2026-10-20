PSG mantém média de quatro gols por jogo e supera o Barcelona pela Champions

O ataque do Paris Saint-Germain manteve nesta terça-feira (20) a impressionante média superior a quatro gols por jogo na Champions League. Desta vez, o poder ofensivo da equipe foi confirmado em um dos duelos mais esperados da fase de liga, contra o Barcelona, derrotado por 4 a 2 no Parc des Princes.
Além de impedir o time espanhol de manter o 100% de aproveitamento na competição após três rodadas, a equipe francesa alcançou a terceira vitória consecutiva e se manteve na ponta da tabela.
A formação comandada por Luis Enrique estreou com uma goleada por 6 a 1 sobre o Slovan Bratislava e venceu o Manchester City por 4 a 2, fora de casa, na segunda rodada. Agora, com o triunfo sobre a equipe catalã, soma 14 gols marcados, média de 4,6 por partida, e cinco sofridos.
O time de Hansi Flick também manteve sua alta média de gols apesar da derrota em Paris. Na estreia, goleou o Feyenoord por 5 a 1 e, na segunda rodada, venceu o Galatasaray por 4 a 1, na Turquia. Após três rodadas, acumula 11 gols marcados, média de 3,6 por jogo, e 6 sofridos.
Em Paris, Désiré Doué, Lucas Hernández, Vitinha e Fabián Ruiz marcaram pelo PSG. Xavi Espart e Lamine Yamal fizeram os gols do Barcelona.
Na próxima rodada, o time francês vai enfrentar o Villarreal na terça-feira (3). No mesmo dia, a equipe catalã recebe o Aston Villa.