Juventus anuncia a contratação do meio-campista Manuel Locatelli

Agora é oficial: o meio-campista Manuel Locatelli é o novo reforço da Juventus. Nesta quarta-feira a Velha Senhora anunciou a contratação do jogador de 23 anos, que pertencia ao Sassuolo, e foi um dos destaques da Itália na conquista da Eurocopa, no mês de julho.
Revelado pelo Milan, Locatelli chegou ao Sassuolo em 2018 e fez 99 jogos pela Neroverdi, com sete gols marcados e 11 assistências. Na última temporada, entrou em campo 34 vezes, marcou quatro gols e deu três passes. Nesta janela de transferências, ele também foi alvo do Arsenal, mas recusou os Gunners.