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futebol

Juventus anuncia a contratação do meio-campista Manuel Locatelli

Jogador de 23 anos deixa o Sassuolo por empréstimo de dois anos, mas Velha Senhora terá obrigação de compra por mais de R$ 200 milhões. Atleta se destacou na Eurocopa...

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 14:29

LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2021 às 14:29
Crédito: Divulgação / Juventus
Agora é oficial: o meio-campista Manuel Locatelli é o novo reforço da Juventus. Nesta quarta-feira a Velha Senhora anunciou a contratação do jogador de 23 anos, que pertencia ao Sassuolo, e foi um dos destaques da Itália na conquista da Eurocopa, no mês de julho.
Revelado pelo Milan, Locatelli chegou ao Sassuolo em 2018 e fez 99 jogos pela Neroverdi, com sete gols marcados e 11 assistências. Na última temporada, entrou em campo 34 vezes, marcou quatro gols e deu três passes. Nesta janela de transferências, ele também foi alvo do Arsenal, mas recusou os Gunners.

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