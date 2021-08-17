Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Juventus acerta a contratação de Manuel Locatelli, destaque da Itália na conquista da Eurocopa
futebol

Juventus acerta a contratação de Manuel Locatelli, destaque da Itália na conquista da Eurocopa

Jogador de 23 anos assinará contrato por cinco temporada, em negócio de R$ 216 milhões. Meio-campista começou a Eurocopa como titular e marcou dois gols na campanha...

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 11:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 ago 2021 às 11:23
Crédito: CARL RECINE / POOL / AFP
Destaque da Itália na conquista da Eurocopa 2020, o meio-campista Manuel Locatelli será reforço da Juventus para a temporada 2021/22. Nesta terça-feira, a Velha Senhora chegou a um acordo com o Sassuolo, clube do volante, e o jogador de 23 anos vestirá preto e branco.
+ Veja a tabela e os jogos do Campeonato Italiano 2021/22De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano e da emissora "Sky Sports", a Juve pagará 35 milhões de euros (R$ 216 milhões) ao Sassuolo pela contratação do atleta. O anúncio por parte da Velha Senhora deverá ser feito nos próximos dias e o contrato será de cinco temporadas.
Na campanha do título europeu da Azzurri, Locatelli começou como titular com o técnico Roberto Mancini, inclusive marcando dois gols na fase de grupos, mas perdeu a vaga com o retorno de Marco Verratti, que estava lesionado. No mata-mata, o meio-campista foi acionado em quase todos os jogos.
+ Veja quem poderá assinar pré-contrato na Europa na próxima janela
Revelado pelo Milan, Locatelli chegou ao Sassuolo em 2018 e fez 99 jogos pela Neroverdi, com sete gols marcados e 11 assistências. Na última temporada, entrou em campo 34 vezes, marcou quatro gols e deu três passes. Nesta janela de transferências, ele também foi alvo do Arsenal, mas recusou os Gunners.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

juventus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Enem 2026: período para pedir isenção da taxa termina nesta sexta (24)
Vítima foi encontrada amarrada a um colchão com o uso de um cinto, nua, com ferimentos pelo corpo e coberta por fezes
O que se sabe sobre caso de mulher mantida em cárcere e torturada em Itapuã
Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados