Juventus acerta a contratação de Manuel Locatelli, destaque da Itália na conquista da Eurocopa

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Destaque da Itália na conquista da Eurocopa 2020, o meio-campista Manuel Locatelli será reforço da Juventus para a temporada 2021/22. Nesta terça-feira, a Velha Senhora chegou a um acordo com o Sassuolo, clube do volante, e o jogador de 23 anos vestirá preto e branco.

+ Veja a tabela e os jogos do Campeonato Italiano 2021/22De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano e da emissora "Sky Sports", a Juve pagará 35 milhões de euros (R$ 216 milhões) ao Sassuolo pela contratação do atleta. O anúncio por parte da Velha Senhora deverá ser feito nos próximos dias e o contrato será de cinco temporadas.

Na campanha do título europeu da Azzurri, Locatelli começou como titular com o técnico Roberto Mancini, inclusive marcando dois gols na fase de grupos, mas perdeu a vaga com o retorno de Marco Verratti, que estava lesionado. No mata-mata, o meio-campista foi acionado em quase todos os jogos.

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