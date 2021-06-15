Juventude x Palmeiras: saiba como assistir ao duelo pelo Brasileirão

Em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2021, Juventude e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul – RS.O Verdão está em 9ª lugar com quatro pontos conquistados em três partidas disputadas no Brasileirão, e busca seguir subindo na tabela para ter regularidade na temporada.Já o Papo, por sua vez, quer chegar a sua primeira vitória em seu retorno à Série A, que, até o momento, conta com dois empates e uma derrota no torneio nacional. Atualmente, os gaúchos ocupam a 14ª colocação.