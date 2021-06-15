Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Juventude x Palmeiras: saiba como assistir ao duelo pelo Brasileirão

A partida pela competição nacional terá transmissão na TV aberta, TV por assinatura e pay-per-view...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 jun 2021 às 09:30

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 09:30

Crédito: (Arte: Matheus Bottura
Em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2021, Juventude e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul – RS.O Verdão está em 9ª lugar com quatro pontos conquistados em três partidas disputadas no Brasileirão, e busca seguir subindo na tabela para ter regularidade na temporada.Já o Papo, por sua vez, quer chegar a sua primeira vitória em seu retorno à Série A, que, até o momento, conta com dois empates e uma derrota no torneio nacional. Atualmente, os gaúchos ocupam a 14ª colocação.
Juventude x Palmeiras terá transmissão AO VIVO na Rede Globo (TV Aberta), TNT (TV por assinatura para todo o Brasil, exceto o estado do Rio Grande do Sul, e no app ‘Estádio TNT Sports’, além do Premiere (pay-per-view).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ministério Público do ES abre vagas de estágio de pós-graduação
Imagem de destaque
Dia da Engenharia: veja como ter sucesso no mercado de trabalho
Imagem de destaque
Lançamentos: os melhores perfumes florais e amadeirados de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados