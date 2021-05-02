Juventude vence Inter no primeiro jogo da semifinal e joga por empate no Beira-Rio

Crédito: Reprodução/Twitter do Internacional

O Juventude saiu em vantagem para ir à final do Campeonato Gaúcho. A equipe comandada por Marquinhos Santos derrotou o Internacional, na tarde deste domingo (2), em Bento Gonçalves, por 1 a 0 com gol do atacante Marcos Vinicios.Com a vitória, o Juventude tem a vantagem de jogar pelo empate na partida de volta, no Beira-Rio, no próximo fim de semana. Para seguir na competição, a equipe de Miguel Ángel Ramírez terá que derrotar o Verdão da Serra Gaúcha por dois ou mais gols de diferença.

Primeiro tempo:

Atrapalhados pelo forte calor e pelo complicado estado do gramado do Estádio Montanha dos Vinhedos, Juventude e Internacional seguiram o roteiro de um jogo de semifinal: travado, com muitos erros técnicos e poucas chances de gol.

O primeiro tempo seguiu com as equipes sem brilho técnico. Tanto que a primeira chegada com perigo do Internacional saiu apenas aos 20 minutos - e por meio de uma bola parada. Em cobrança de falta pela esquerda, Moisés jogou a bola na área e a tentativa de corte da defesa do Juventude saiu errada e a bola quase saiu em direção ao gol dos mandantes.

Na sequência, aos 21 minutos, o Inter levou perigo em mais uma bola na área do Juventude. Após cruzamento fechado de Palacios, João Paulo evitou a chegada da bola no ataque colorado e fez o corte, mas a bola passou próxima do travessão do arqueiro Marcelo Carné.

A resposta do Juventude saiu aos 25 minutos. Em jogada pela direita, Wescley roubou a bola na intermediária do Internacional e cruzou, mas a bola não chegou em Matheus Peixoto - que pediu pênalti de Lucas Ribeiro no lance, mas nada foi marcado pela arbitragem.

Sem conseguir avançar com passes, a maneira de tentar levar perigo ao adversário seguiu sendo por meio das bolas paradas. E foi assim que o Juventude chegou novamente aos 35 minutos. Em lançamento frontal de João Paulo, Vitor Mendes ganhou no alto, mas cabeceou por cima da meta de Marcelo Lomba.

O Inter voltou a levar perigo ao Juventude aos 36 minutos. Em uma das várias tentativas de trocar passes, a bola chegou em Maurício na entrada da área, mas o chute de primeira do meia passou por cima do gol de Carné.

De volta ao ataque, o Colorado criou outra chance de gol aos 41 minutos. Em cobrança curta de escanteio de Palacios, a bola ficou com Maurício, que abriu espaço e chutou cruzado, mas a bola saiu pelo canto direito da meta do Juventude.

Segundo tempo:

A etapa complementar começou com o Juventude criando de cara duas chances com Marcos Vinicios em menos de cinco minutos, mas que em ambas não conseguiu finalizar da maneira que gostaria.

A resposta do Inter chegou e foi com muito perigo. Aos 10 minutos, Palacios invadiu a área e caiu em choque com o goleiro Marcelo Carné. A arbitragem de campo assinalou pênalti, mas após intervenção do VAR, a penalidade foi anulada.

O Colorado tentou novamente e deu trabalho ao goleiro do Juventude aos 24 minutos. Praxedes recebeu de média distância e chutou forte rasteiro, mas Marcelo Carné encaixou a bola.

Depois de tentar em duas oportunidades no começo do segundo tempo, o Juventude abriu o placar com Marcos Vinicios aos 26 minutos. O atacante foi lançado por Wescley, ganhou na velocidade dos defensores, chutou forte e contou com a ajuda do travessão para a bola ultrapassar a linha do gol de Marcelo Lomba.

No sufoco para tentar o empate, o Inter chegou novamente com perigo aos 44 minutos. Em cruzamento pela esquerda, Thiago Galhardo subiu mais que a defesa do Juventude, mas cabeceou para fora.

Decisão na semana que vem:

Após o jogo de ida da semifinal, Juventude e Internacional voltarão a se enfrentar no próximo sábado (8), às 19h (de Brasília), mas no Beira-Rio, com mando de campo do Colorado.

Enquanto o Juventude terá a semana livre para treinar e preparar a equipe para a decisão no fim de semana, o Inter vai encarar o Olimpia - do Paraguai - pela terceira rodada da Copa Libertadores, em jogo marcado para quarta-feira (5), também no Beira-Rio.

Ficha técnica Juventude x Internacional:

Local: Estádio Montanha dos Vinhedos, Bento Gonçalves (RS)Data-Horário: 02/05/2021 - 16h (de Brasília)Árbitro: Douglas Schwengber da Silva (RS)Auxiliares: Tiago Augusto Kappel Diel (RS) e Maíra Mastella Moreira (RS)VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RS)Cartões amarelos: Matheus Peixoto, Eltinho (JUV); Lucas Ribeiro, Maurício, Rodrigo Lindoso (INT)Gols: Marcos Vinicios (26'/2ºT)

Juventude: Marcelo Carné; Paulo Henrique, Vitor Mendes, Rafael Forster e Eltinho (Alyson, aos 39/2º); João Paulo, Matheus Jesus (Elton, aos 23/2ºT) e Wescley (Gustavo Bochecha, aos 39/2ºT); Capixaba, Marcos Vinicios e Matheus Peixoto (Rafael Grampola, aos 45/2ºT). Técnico: Marquinhos Santos.