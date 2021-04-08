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Justiça determina retorno do lockdown no DF, e eventos esportivos voltam a ficar proibidos em Brasília

Governador Ibaneis Rocha disse que vai recorrer da decisão, que coloca em risco partidas da Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Libertadores marcadas para Brasília...

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 15:08

LanceNet

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Publicado em 

08 abr 2021 às 15:08
Crédito: Alexandre Vidal/CRF
O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) determinou, na tarde desta quinta-feira, o retorno do sistema de lockdown no Distrito Federal. Com isso, volta a valer a proibição de atividades consideradas não essenciais, como a realização de eventos esportivos. O governador do DF, Ibaneis Rocha, disse que vai recorrer.
+ Esquenta da Supercopa! Lembre 25 jogadores que defenderam Flamengo e PalmeirasA decisão é do desembargador federal Souza Prudente. As medidas restritivas haviam sido impostas no fim de fevereiro em função do agravamento da pandemia de Covid-19, mas foram flexibilizadas em 29 de março.
A situação coloca em dúvida a realização de três partidas que estão agendadas para o Mané Garrincha, em Brasília, para os próximos dias: a Supercopa do Brasil, neste domingo, entre Flamengo e Palmeiras; Santos e San Lorenzo, na terça (13), pela pré-Libertadores; e Palmeiras e Defensa y Justicia, na quarta (14), pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana.
Organizadora da Supercopa, a CBF não se manifestou até o momento. As delegações de Flamengo e Palmeiras estão previstas para chegar em Brasília nesta sexta-feira, dois dias antes da decisão.
Até quarta-feira, a capital federal tinha registrado 6.532 mortes pela Covid-19 e 353.206 infectados. O mês de março foi o mais letal da pandemia na capital, com 1.191 óbitos. O índice de ocupação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) na rede pública está em 98%. Na rede privada, 98,12% das vagas estão ocupadas.

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