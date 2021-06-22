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Justiça determina prazo de 15 dias para escolha do novo presidente do Sport

Leão terá que agir rápido nos bastidores e organizar a nova eleição para definir o substituto de Milton Bivar...
LanceNet

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Publicado em 

22 jun 2021 às 16:42

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 16:42

Crédito: Anderson Stevens/Sport
Os bastidores do Sport pegam fogo, principalmente no que diz respeito ao cenário político. Nesta terça-feira, o juiz Arnaldo Supera Ferreira Júnior atendeu ao pedido de Nelo Campos e Delmiro Gouveia, candidatos derrotados na última eleição, e deu prazo de 15 dias para o clube promover mais uma eleição presidencial.
Com isso, Pedro Lacerda, mandatário interino após a saída de Milton Bivar, tem 48 horas para convocar o novo pleito.
Multa
Se não bastasse a determinação na justiça, o Sport terá que pagar uma multa de R$ 5 mil diárias se não cumprir a decisão.

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