Justiça determina prazo de 15 dias para escolha do novo presidente do Sport

Crédito: Anderson Stevens/Sport

Os bastidores do Sport pegam fogo, principalmente no que diz respeito ao cenário político. Nesta terça-feira, o juiz Arnaldo Supera Ferreira Júnior atendeu ao pedido de Nelo Campos e Delmiro Gouveia, candidatos derrotados na última eleição, e deu prazo de 15 dias para o clube promover mais uma eleição presidencial.

Com isso, Pedro Lacerda, mandatário interino após a saída de Milton Bivar, tem 48 horas para convocar o novo pleito.

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