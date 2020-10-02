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futebol

Justiça defere liminar e Campello volta a ficar elegível no Vasco

Atual presidente do Cruz-Maltino foi julgado como inelegível pela Junta Deliberativa do clube, mas recorreu ao Judiciário para reverter o caso e tentar a reeleição...
LanceNet

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Publicado em 

02 out 2020 às 11:58

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 11:58

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
A batalha judicial que envolve as eleições do Vasco ganhou mais um capítulo, nesta sexta-feira. O atual presidente do clube, Alexandre Campello, acionou o Judiciário para reverter uma decisão da Junta de Recursos do Cruz-Maltino que o considerou inelegível para o pleito de novembro. O pedido foi acolhido pelo Tribunal de Justiça do Rio, em primeira instância. A informação é do site Esporte News Mundo, confirmada pelo LANCE!.
A ação foi distribuída para a 15ª Vara Cível da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na última terça-feira. O mandatário vascaíno pediu a expedição de uma liminar que permitisse a ele concorrer na próxima Assembleia Geral, no dia 7 de novembro, até que seja proferida uma decisão definitiva pela juíza Daniela Bandeira de Freitas.
A magistrada entendeu que o fato de Campello não ter tido o direito à um recurso administrativo contra a decisão da Junta violava os princípios constitucionais do devido processo legal.
A defesa de Campello argumentou que a decisão da Junta Recursal de excluí-lo da lista de sócios aptos a serem candidatos foi de cunho político. O principal motivo para que o órgão decretasse a ineligibilidade do presidente foi a falta de aprovação das contas de 2018.
A Junta é um órgão temporário formado no âmbito da Assembleia Geral, formado pelos três membros do Conselho Fiscal (Edmilson Valentim, Otto de Carvalho e Rafael Landa) mais o presidente da Assembleia Geral (Faues Mussa).
Alexandre Campello foi eleito em 2017, em processo eleitoral tumultuado, após romper com o então candidato Julio Brant, da chapa Sempre Vasco e se juntar a grupos ligados ao ex-presidente Eurico Miranda. Há cerda de duas semanas, ele lançou a candidatura à reeleição em um clube na Zona Norte do Rio de Janeiro.

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