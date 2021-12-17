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Justiça decide e beneméritos voltam ao quadro do Vasco; grupo pede a convocação de Jorge Salgado

Grupo anteriormente afastado volta a ter título validado e, consequentemente, o pedido para que o presidente do clube preste esclarecimentos também volta a vigorar...
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Publicado em 

17 dez 2021 às 14:09

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 14:09

Se o Vasco se movimenta no mercado, os bastidores também estão animados. Nesta sexta-feira, uma decisão judicial decidiu pelo retorno da validade de 27 benemerências. Consequentemente, eles passam a compor novamente o Conselho Deliberativo (CD) do clube e o pedido para que Jorge Salgado preste esclarecimentos volta a valer.O caso é complexo, mas ganhou relevância por questões políticas recentes do clube: tudo começou no início do mês, quando um grupo de conselheiros encabeçado por Julio Brant, líder da oposição no CD, colheu assinaturas suficientes para pedir a convocação de Salgado.
Tais conselheiros desejam que o mandatário do clube fale no Deliberativo sobre o desempenho do Vasco na temporada de futebol. Ocorre que das 65 assinaturas, 19 são do grupo de 27 cujos títulos de beneméritos estão sendo contestados.
-> Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro
Dois dias depois do pedido os beneméritos citados foram suspensos. O presidente do Conselho Deliberativo do Vasco, Carlos Fonseca, se baseou num parecer do departamento jurídico do clube e numa decisão judicial do início de um dos processos. Nesta sexta-feira, todavia, a nova decisão judicial suspende a anterior.
Com isso, aquelas benemerências voltam a vigorar, tais sócios voltam a fazer parte do CD e o pedido para Salgado se manifestar também ganha validade novamente. Veremos as cenas dos próximos capítulos.
Crédito: JorgeSalgadovivemomentodepressãointernaeexternanoVasco(JorgePerci/Vasco.com.br

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