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futebol

Justiça condena Cruzeiro a pagar R$ 250 mil ao zagueiro Cacá

O jogador, que foi negociado com o futebol japonês, acionou o clube no judiciário para receber valores devidos de atrasos salariais e multas...

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 18:44

LanceNet

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Publicado em 

25 mai 2021 às 18:44
Crédito: Cacá e sua defesa ainda podem recorrer da decisão, pois o valor obtido na sentença foi menor ao que foi pedido-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
A Justiça do Trabalho condenou o Cruzeiro a pagar R$ 250 mil para o zagueiro Cacá referente à ação movida pelo jogador contra a Raposa. O valor ficou abaixo do pedido pelo atleta, que pediu R$ 594 mil no processo, que ainda poderá ter recurso de ambas as partes. Cacá cobrava do Cruzeiro valores referentes a verbas rescisórias, no valor de R$ 58.184,71, salário de dezembro de 2020, R$ 88.622,00, salário de janeiro de 2021, R$ 78.503,00, mais multa de 2% sobre os valores descritos. O judiciário negou os pagamentos das multas previstas nos artigos 477 , de R$ 110.000,00 e 467, da CLT, por não pagamento das verbas incontroversas na primeira assentada, no valor R$ 125.721,52.
O jogador acionou a Raposa no início de abril, poucos dias depois de ser negociado com o futebol japonês. Antes da ação na Justiça, Cacá havia feito um post no seu Instagram sobre a dívida que o clube celeste tinha com ele.
O Cruzeiro divulgou uma nota negando que os valores estavam em atraso, postando até comprovantes de pagamento em que admitiu a dívida de R$ 251 mil por ter as contas bloqueadas por outras ações movidas contra o clube, herdadas de administrações passadas.

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