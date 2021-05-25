Justiça condena Cruzeiro a pagar R$ 250 mil ao zagueiro Cacá

A Justiça do Trabalho condenou o Cruzeiro a pagar R$ 250 mil para o zagueiro Cacá referente à ação movida pelo jogador contra a Raposa. O valor ficou abaixo do pedido pelo atleta, que pediu R$ 594 mil no processo, que ainda poderá ter recurso de ambas as partes. Cacá cobrava do Cruzeiro valores referentes a verbas rescisórias, no valor de R$ 58.184,71, salário de dezembro de 2020, R$ 88.622,00, salário de janeiro de 2021, R$ 78.503,00, mais multa de 2% sobre os valores descritos. O judiciário negou os pagamentos das multas previstas nos artigos 477 , de R$ 110.000,00 e 467, da CLT, por não pagamento das verbas incontroversas na primeira assentada, no valor R$ 125.721,52.