Jurgen Klopp afirma que deixa o Liverpool em 2024 para ano sabático

Crédito: GIUSEPPE CACACE / AFP

O técnico Jurgen Klopp mantém o sonho de retornar ao futebol alemão ao final de seu contrato com o Liverpool, em 2024. Em entrevista para a “SWR Sport”, o comandante lembrou que possui mais quatro anos de contrato com o time de Anfield, revelou planos para o futuro após Liverpool e afirmou não saber o que irá acontecer mais na frente.

- (Ficarei) Quatro anos em Liverpool. Depois fazer nada por um ano. Em cinco anos, o mundo pode ser muito diferente novamente.