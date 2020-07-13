Jurgen Klopp afirma que deixa o Liverpool em 2024 para ano sabático

O técnico Jurgen Klopp mantém o sonho de retornar ao futebol alemão ao final de seu contrato com o Liverpool, em 2024. Em entrevista para a “SWR Sport”, o comandante lembrou que possui mais quatro anos de contrato com o time de Anfield, revelou planos para o futuro após Liverpool e afirmou não saber o que irá acontecer mais na frente.
- (Ficarei) Quatro anos em Liverpool. Depois fazer nada por um ano. Em cinco anos, o mundo pode ser muito diferente novamente.
O treinador assinou novo contrato em dezembro de 2019, mas não tem intenções, no momento, de renovar novamente com os Reds. O alemão se tornou um ícone após reformular a equipe e tornar o time inglês campeão europeu e nacional. Ainda não se sabe os planos para depois de 2025, mas há rumores de que a seleção alemã poderia ser um destino para Klopp.