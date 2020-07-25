Junta do Vasco agenda assembleia de eleições diretas para agosto

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Nesta sexta-feira, durante uma nova reunião virtual, a Junta Deliberativa do Vasco entrou em acordo para que a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) destinada à referendar a reforma do estatuto e as eleições diretas no clube. A AGE foi projetada para o dia 25 de agosto.

As demonstrações financeiras da listagem de sócios, enviada pelo presidente Alexandre Campello nesta sexta-feira, serão avaliadas para confirmar a realização da AGE. A listagem será conferida na próxima quarta-feira, dia 29 de julho, quando será o próximo encontro virtual da Junta. Se aprovada, a data de 25 de agosto será confirmada.