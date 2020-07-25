Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Junta do Vasco agenda assembleia de eleições diretas para agosto

Assembleia Geral Extraordinária (AGE) depende da avaliação das demonstrações financeiras da listagem de sócios entregues por Campello para ter data confirmada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jul 2020 às 22:12

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 22:12

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Nesta sexta-feira, durante uma nova reunião virtual, a Junta Deliberativa do Vasco entrou em acordo para que a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) destinada à referendar a reforma do estatuto e as eleições diretas no clube. A AGE foi projetada para o dia 25 de agosto.
As demonstrações financeiras da listagem de sócios, enviada pelo presidente Alexandre Campello nesta sexta-feira, serão avaliadas para confirmar a realização da AGE. A listagem será conferida na próxima quarta-feira, dia 29 de julho, quando será o próximo encontro virtual da Junta. Se aprovada, a data de 25 de agosto será confirmada.
Além disso, vale lembrar que, na próxima terça-feira, o presidente do Conselho Deliberativo do Vasco, Roberto Monteiro, convocou reunião extraordinária virtual onde os membros do Deliberativo votarão a ata da reunião de 3 de março, última realizada antes da pandemia do novo coronavírus, e que concluiu a discussão da reforma estatutária junto aos conselheiros.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Para participar da promoção é necessário se cadastrar no Sá+, programa de relacionamento do Shopping Mestre Álvaro
Do expresso ao affogato: semana do café é celebrada com promoções na Serra
Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados