Júnior Moraes treina pela 1ª vez com o Corinthians, mas não disputará o Dérbi; entenda

No mesmo dia em que foi anunciado como novo reforço do Corinthians, o atacante Júnior Moraes participou pela 1ª vez dos treinos da equipe nesta quarta-feira (16), véspera do Dérbi contra o Palmeiras. Contudo, o brasileiro naturalizado ucraniano não foi relacionado para o clássico.
O centroavante de 34 anos só poderá estrear pelo Timão no mata-mata do Campeonato Paulista, tendo em vista que o alvinegro paulista preencheu todos os 26 nomes disponíveis para a lista A do torneio.
O volante Gabriel, que hoje defende o Internacional, foi inscrito pelo time do Parque São Jorge no início da competição. A Federação Paulista de Futebol (FPF) só permite substituições, tanto na lista A quanto no B, após a fase de grupos do Paulistão, ou em casos de lesões sérias.
Assim, como o Corinthians já está garantido nas quartas de final, com adversário a ser definido na rodada final, o clube vai poder substituir um jogador da lista A para colocar o atacante Júnior Moraes.
A tendência é que o atleta substituído seja o volante Gabriel, ou o meia Gabriel Pereira, que possui negociações avançadas com o Grupo City, para defender o New York City.
O prazo final para o Timão fazer alterações na lista, após o encerramento da fase de grupos do Paulistão é 22 de março de 2022.
LISTA A DO CORINTHIANS PARA O PAULISTÃOGoleiros: Carlos Miguel, Cássio e IvanLaterais: Bruno Melo, Fábio Santos, Fagner, João Pedro, Lucas Piton.Zagueiros: Gil, João Victor, Raul Gustavo e Robson Bambu.Meias: Du Queiroz, Cantillo, Gabriel*, Xavier, Paulinho, Adson, Giuliano, Luan, Roni e Renato AugustoAtacantes: Gustavo Silva, Jô, Róger Guedes e Willian*Negociado com o Internacional
LISTA B DO CORINTHIANS PARA O PAULISTÃOGoleiros: Matheus DonelliLaterais: Léo Mana e ReginaldoZagueiros: Lucas Belezi e Robert RenanMeias: Guilherme Biro, Keven, Matheus Araújo e Gabriel PereiraAtacantes: Gustavo Mantuan e Felipe Augusto