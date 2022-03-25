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futebol

Júnior Moraes admite que entrou 'no sacrifício', e fala sobre sua estreia pelo Corinthians: 'Feliz de ajudar o time'

Atacante converteu uma das penalidade do Timão contra o Guarani nas quartas de final do Paulistão...

Publicado em 24 de Março de 2022 às 21:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mar 2022 às 21:49
Júnior Moraes entrou na metade do segundo tempo e fez sua estreia pelo Corinthians na vitória nos pênaltis contra o Guarani, que garantiu o Timão nas semifinais do Paulistão. O camisa 18 admitiu que ainda não tinha condições físicas ideais, falou sobre a responsabilidade de bater um dos pênaltis decisivos, e falou sobre a sensação de vestir o manto alvinegro pela primeira vez.> GALERIA - Relembre os jogos de mata-mata do Timão na Neo Química Arena
- Loucura estrear assim, jogo decisivo, minha condição ainda não é ideal, mas o time precisou, fui no sacrifício. Passar de fase nessa loucura foi muito muito especial. Pegar a bola pra bater o pênalti é uma responsabilidade muito grande, deu pra sentir o que é Corinthians, estou muito feliz de ajudar o time. Semana foi uma loucura, tive pouco tempo de treino com o grupo. Ontem treinei um pouco de pênalti. Tenho muito o que melhorar, jogar no Corinthians vou aprender muito com o time todo - afirmou.
O novo centroavante já vinha treinando com o elenco desde a última semana, e foi inscrito na Lista A do clube após a fase de grupos do estadual.
> TABELA - Confira os jogos e simule a reta final do Paulistão
Agora, o Timão enfrenta o São Paulo nas semifinais do Paulistão, no Morumbi, em jogo único. A partida será no domingo (27), às 16h.
Crédito: JúniorMoraesfezsuaestreiapeloTimão(Foto:CARLDESOUZA/AFP

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