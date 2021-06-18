Junior Barranquilla vai notificar o Palmeiras que pagará R$ 22,5 milhões por Borja

Crédito: Getty Images

Um dos destaques do futebol sul-americano na temporada, o atacante Miguel Borja não voltará ao Palmeiras. Emprestado ao Júnior Barranquilla até o final de junho, o centroavante vive boa fase e, por isso, o clube colombiano efetuará a compra de 50% dos direitos econômicos do jogador, pelo valor de 4,5 milhões de dólares (aproximadamente 22,5 milhões, na cotação atual).

Palmeiras afasta Lucas Lima após flagra em festa clandestina: veja outras polêmicas envolvendo o jogador

Anteriormente, o Junior, segundo o agente do jogador, ofereceu 3 milhões de dólares, mas a proposta foi rejeitada pelo Verdão. Assim, segundo apurou o LANCE!/NOSSO PALESTRA, os colombianos aceitaram o desejo alviverde e notificaram o clube brasileiro de que irão ativar a cláusula de compra prevista em contrato. Com isso, os clubes precisam, apenas, chegar a um acordo sobre os prazos para o pagamento.

Deste modo, Miguel Borja deixará o Palmeiras em definitivo. A saída do atacante será um importante fator para as contas palestrinas em 2021, dado que o time não vendeu o atacante Dudu e tampouco se classificou para as quartas da Copa do Brasil, como previsto no orçamento no início da temporada.