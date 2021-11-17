Juninho Pernambucano diz que deve deixar o Lyon ao final da temporada e admite possibilidade de virar técnico

Diretor esportivo do Lyon desde julho de 2019, o brasileiro Juninho Pernambucano deve deixar o cargo da equipe francesa ao final da atual temporada, em junho do próximo ano. Em entrevista à imprensa local, o ídolo do Vasco da Gama afirmou que pensa em descansar um pouco.

- Eu espero terminarmos a temporada bem, e no fim do ano, normalmente, acabar. Eu havia dito três temporadas. Pensarei com muito cuidado ao final da temporada. Mas na minha cabeça são três anos - disse Juninho, à "RMC", antes de completar:

- Para muitas pessoas, um diretor esportivo não faz muita coisa. Mas há uma enorme fadiga mental. Eu não quero ir além do limite. Não é uma ameaça, eu amo o clube, tenho muito respeito pelo presidente e pela instituição. Também dei muito ao Lyon e isso não pode ser esquecido.

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Ex-jogador do Lyon, Juninho atuou no clube francês entre 2001 e 2009, fazendo parte da era mais vitoriosa dos Gones. Ao todo, foram sete títulos do Campeonato Francês, seis da Supercopa da França e uma da Copa da França, totalizando, assim, 14 troféus.

Apesar de dizer que pretender dar uma pausa na carreira como diretor esportivo, o Reizinho afirmou que pensa na possibilidade de virar treinador.

- Aprendi muito com o Peter Bosz (técnico do Lyon). Mas na vida, você nunca tem tudo o que quer. Se for possível e eu tiver essa oportunidade, vou tentar. Prefiro tentar e não ter sucesso, do que dizer para mim mesmo, 10 anos depois: por que você não tentou? Tenho medo de muitas coisas, mas não de tentar - frisou.

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Atualmente, o Lyon ocupa a sétima colocação do Campeonato Francês, com 19 pontos conquistados em 13 partidas disputadas. Apesar da campanha irregular no torneio nacional, os Gones têm 12 pontos em quatro jogos na Europa League, com 100% de aproveitamento e classificação antecipada para o mata-mata.