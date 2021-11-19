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Juninho, do Botafogo, comemora os três gols contra o Vasco no sub-20: 'Em uma final é muito mais especial'

Meio-campista marcou os três gols do Alvinegro na vitória por 3 a 2 sobre o Cruz-Maltino no jogo de ida da decisão da Copa Rio OPG Sub-20...
LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2021 às 20:19

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 20:19

Juninho foi o protagonista do Botafogo na vitória sobre o Vasco no primeiro jogo da final da Copa Rio/OPG Sub-20 na última quarta-feira. O meio-campista marcou os três gols do Alvinegro no triunfo por 3 a 2.+ Botafogo supera toda a bilheteria do Brasileirão de 2019 com o valor ganho contra o Operário, na Série B
O camisa 10 é um dos destaques da equipe comandada por Ricardo Resende na temporada 2021. O jogador chegou a ser relacionado para alguns jogos do time profissional no Campeonato Carioca, mas nunca entrou em campo. Recentemente, ele renovou contrato com o Alvinegro.
– Muito feliz por ter feito os três gols, não é sempre que marcamos um hat-trick e em uma final é muito mais especial, mas tenho que agradecer a minha equipe por ter me ajudado a marcar e a sair com essa importante vantagem para o segundo jogo da decisão - comemorou o meio-campista.
O jogo da volta será realizado neste sábado, às 15h, no CEFAT. Qualquer vitória do Vasco por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis - empate ou triunfo do Botafogo dão o título para o Alvinegro.
– As expectativas para a partida de volta são as melhores, agora vamos escutar o que o professor Ricardo tem a dizer para acertar o que erramos no primeiro jogo e se Deus quiser sairmos campeões - completou Juninho.
Crédito: JuninhoemaçãopeloBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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