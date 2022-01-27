Juninho celebra primeiro gol como profissional do Vasco e cita meta: 'Quero fazer de 2022 o meu ano'

O Vasco estreou com o pé direito na temporada 2022 ao derrotar o Volta Redonda por 4 a 2, no Raulino de Oliveira. Um dos destaques do triunfo foi o meio-campista Juninho, que marcou o seu primeiro gol como profissional e voltou a atuar 90 minutos. O atelta comemorou a oportunidade e disse que espera fazer de 2022 o grande ano de sua carreira. - Primeiramente quero agradecer a Deus pela oportunidade. Foi o meu primeiro gol como profissional. Estou muito feliz com a partida e pela primeira vez depois de muito tempo consegui jogar os 90 minutos. Acho só eu e Deus sabemos o quanto eu estou trabalhando e tenho como meta fazer de 2022 o meu ano. Agradecer ao treinador pela confiança, continuar nessa pegada e tentar alcançar meus objetivos com a camisa do Vasco - disse, e emendou:

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- Foi um presente, ainda mais para a mniha família. Estou no profisisonal há quase dois anos e esse foi o meu primeiro gol. Deve estar todo mundo feliz lá no Rio (de Janeiro). Agora é continuar nessa pegada - completou o atleta.

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O jogador é uma das promessas das divisões de base do clube, mas que teve altos e baixos na última temporada. ele chegou a ser titular em algumas partidas da Série B, mas por indisciplina voltou ao Sub-20 ao lado de MT a pedido do técnico Lisca, na época. De volta aos profissionais, ele marcou um gol e incomodou o adversário com boas chegadas na área.

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O próximo compromisso do Vasco acontece no sábado, às 21h30, contra o Boavista, em São Januário. Será a primeira partida deste elenco na Colina Histórica diante da torcida cruz-maltina - pela segunda rodada do Campeonato Carioca (Taça Guanabara).