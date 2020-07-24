Juninho Capixaba comemora vaga em 'alto nível' nas quartas da Copa do Nordeste

Crédito: Felipe Oliveira/Bahia

Apesar da derrota para o Atlético de Alagoinhas nesta quinta, com um time alternativo, o Bahia, representado pelo grupo principal, segue mantendo o alto nível em 2020, mesmo depois da paralisação por conta da pandemia do novo coronavírus. Após garantir a classificação na fase de grupos da Copa do Nordeste, noite passada, diante do Náutico, o lateral-esquerdo Juninho Capixaba reforçou a importância dos resultados positivos neste retorno:

- Foi um excelente resultado. Me senti bem do início ao fim da partida, e isso é resultado de muito trabalho e dedicação durante a nossa preparação. A equipe conseguiu manter um alto nível mesmo depois de tanto tempo sem jogar - disse o lateral de 23 anos, titular na última quarta, emendando:

- Agora é focar no nosso próximo desafio, para seguir avançando na competição e buscar este que é um dos nossos grandes objetivos na temporada.