Julio Brant lamenta pleito de sábado do Vasco e afirma que 'eleição de verdade' será no dia 14

Crédito: Brant faz duras críticas à condução do pleito do último dia 7 (J Ricardo/ Agência Freelancer

Os ecos da eleição do Vasco realizada no último sábado ainda permanecem. No fim da manhã desta segunda-feira, a Sempre Vasco divulgou um vídeo no qual seu candidato Julio Brant não poupou críticas à maneira como foi conduzido o pleito em São Januário e ainda disse que a "eleição de verdade" ocorrerá no próximo dia 14.

Inicialmente, a chapa postou no Twitter o seguinte texto:

"A Sempre Vasco não defende o direito de voto apenas para o seu eleitorado. Defendemos o direito de todo quadro social. Narrativas falsas são construídas diariamente nesse cenário desleal da política do Club, mas nós somos ruptura! “A verdade é filha do tempo e não da autoridade”.Em seguida, foi divulgado um vídeo no qual Brant criticou a condução do pleito do Cruz-Maltino: "Meus amigos vascaínos e vascaínas. É lamentável o que aconteceu nas eleições do Vasco. Seria impossível qualquer vascaíno participar de uma eleição convocada às 20h para acontecer no dia seguinte. Você que queria votar não teve esse direito!"

Brant também afirmou que "contará exatamente o que aconteceu" nas próximas eleições. E ressaltou: