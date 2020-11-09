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Julio Brant lamenta pleito de sábado do Vasco e afirma que 'eleição de verdade' será no dia 14

Em postagem divulgada pela 'Sempre Vasco', candidato afirma: 'Ao longo da semana, nós vamos falar cada detalhe do que aconteceu e colocar os pingos nos "is"'...
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Publicado em 

09 nov 2020 às 13:14

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 13:14

Crédito: Brant faz duras críticas à condução do pleito do último dia 7 (J Ricardo/ Agência Freelancer
Os ecos da eleição do Vasco realizada no último sábado ainda permanecem. No fim da manhã desta segunda-feira, a Sempre Vasco divulgou um vídeo no qual seu candidato Julio Brant não poupou críticas à maneira como foi conduzido o pleito em São Januário e ainda disse que a "eleição de verdade" ocorrerá no próximo dia 14.
Inicialmente, a chapa postou no Twitter o seguinte texto:
"A Sempre Vasco não defende o direito de voto apenas para o seu eleitorado. Defendemos o direito de todo quadro social. Narrativas falsas são construídas diariamente nesse cenário desleal da política do Club, mas nós somos ruptura! “A verdade é filha do tempo e não da autoridade”.Em seguida, foi divulgado um vídeo no qual Brant criticou a condução do pleito do Cruz-Maltino: "Meus amigos vascaínos e vascaínas. É lamentável o que aconteceu nas eleições do Vasco. Seria impossível qualquer vascaíno participar de uma eleição convocada às 20h para acontecer no dia seguinte. Você que queria votar não teve esse direito!"
Brant também afirmou que "contará exatamente o que aconteceu" nas próximas eleições. E ressaltou:
"Ao longo da semana, nós vamos falar cada detalhe do que aconteceu e colocar os pingos nos "is". Falar a verdade para você. Contar exatamente o que aconteceu e o que vai acontecer na eleição de verdade no dia 14".

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