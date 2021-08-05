Juazeirense x Santos: veja onde assistir e as prováveis escalações

O Santos visita a Juazeirense nesta quinta-feira (5), às 19h15 (de Brasília), no Estádio Adauto Moraes, na Bahia, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A primeira partida foi realizada na Vila Belmiro e vencida pelo Peixe por 4 a 0.Apesar do resultado elástico, o placar só começou a ser construído a partir dos 27 minutos da segunda etapa, quando saiu o gol de Madson. Em seguida, Lucas Braga, Marcos Leonardo e o capitão Carlos Sánchez fecharam a conta santista.Na terceira faseda competição, o Santos eliminou o Cianorte com duas vitórias. A primeira fora de casa, por 2 a 0, e na Vila Belmiro por 1 a 0. Já a Juazeirense eliminou o maior campeão da competição, o Cruzeiro, após perder o jogo de ida por 1 a 0. Na volta, a equipe da Bahia conseguiu a vitória e se classificou nos pênaltis.Com a vitória tranquila na primeira partida, o técnico Fernando Diniz deve poupar seus principais nomes para o confronto. Marinho e Luiz Felipe estão no departamento médico e são outros desfalques da equipe. Já os mandantes, buscando o placar, vão para o jogo com três atacantes.FICHA TÉCNICAJUAZEIRENSE X SANTOS
Data e hora: 5 de agosto de 2021, às 19h15 (Horário de Brasília)Local: Douglas Schwengber da Silva (RS)Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)Assistentes: Leirson Peng Martins (RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)VAR: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)
Como e onde assistir: SporTV e Tempo Real do LANCE!JUAZEIRENSE: Calaça; Carlinhos, Silvio, Wendell e Izaldo; Felipe, Patrick e Junior Timbó; Waldir, Ian e Thauan. Técnico Rabello
SANTOS: João Paulo; Pará, Kaiky, Wagner Palha, Felipe Jonatan; Ivonei, Vinícius Zanocelo e Gabriel Pirani; Ângelo, Marcos Leonardo e Bruno Marques. Técnico: Fernando Diniz