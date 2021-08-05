futebol

Juazeirense x Santos: veja onde assistir e as prováveis escalações

Jogo na Bahia vale vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. Após construir placar elástico no primeiro confronto, na Vila, Peixe deve ter equipe alternativa na decisão...
LanceNet

04 ago 2021 às 22:04

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 22:04

Crédito: Divulgação / Twitter Santos FC
O Santos visita a Juazeirense nesta quinta-feira (5), às 19h15 (de Brasília), no Estádio Adauto Moraes, na Bahia, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A primeira partida foi realizada na Vila Belmiro e vencida pelo Peixe por 4 a 0.Apesar do resultado elástico, o placar só começou a ser construído a partir dos 27 minutos da segunda etapa, quando saiu o gol de Madson. Em seguida, Lucas Braga, Marcos Leonardo e o capitão Carlos Sánchez fecharam a conta santista.Na terceira faseda competição, o Santos eliminou o Cianorte com duas vitórias. A primeira fora de casa, por 2 a 0, e na Vila Belmiro por 1 a 0. Já a Juazeirense eliminou o maior campeão da competição, o Cruzeiro, após perder o jogo de ida por 1 a 0. Na volta, a equipe da Bahia conseguiu a vitória e se classificou nos pênaltis.Com a vitória tranquila na primeira partida, o técnico Fernando Diniz deve poupar seus principais nomes para o confronto. Marinho e Luiz Felipe estão no departamento médico e são outros desfalques da equipe. Já os mandantes, buscando o placar, vão para o jogo com três atacantes.FICHA TÉCNICAJUAZEIRENSE X SANTOS
Data e hora: 5 de agosto de 2021, às 19h15 (Horário de Brasília)Local: Douglas Schwengber da Silva (RS)Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)Assistentes: Leirson Peng Martins (RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)VAR: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)
Como e onde assistir: SporTV e Tempo Real do LANCE!JUAZEIRENSE: Calaça; Carlinhos, Silvio, Wendell e Izaldo; Felipe, Patrick e Junior Timbó; Waldir, Ian e Thauan. Técnico Rabello
SANTOS: João Paulo; Pará, Kaiky, Wagner Palha, Felipe Jonatan; Ivonei, Vinícius Zanocelo e Gabriel Pirani; Ângelo, Marcos Leonardo e Bruno Marques. Técnico: Fernando Diniz

