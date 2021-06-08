Juazeirense x Cruzeiro. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Juazeirense e Cruzeiro voltam a se enfrentar nesta quarta-feira, 9 de junho, às 19h, no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, na Bahia, pela terceira fase da Copa do Brasil. A Raposa venceu o duelo de ida por 1 a 0, gol de Bruno José, o que permitirá ao time mineiro empatar para seguir rumo às oitavas de final do maior mata-mata nacional. Uma vitória por dois ou mais gols dos baianos, elimina a equipe de Felipe Conceição. O treinador está pressionado pelos maus resultados nas primeiras partidas da Série B, quando perdeu para Confiança-SE e CRB, ficando na lanterna da competição. Uma eliminação pode gerar uma crise ainda maior na Raposa, que tenta evitar um novo ano longe da elite nacional. FICHA TÉCNICA DA PARTIDAJUAZEIRENSE X CRUZEIROData: 9 de junho de 2021Horário: 19h (de Brasília)Local: Estádio Adauto Moraes, Juazeiro (BA)Árbitro: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)Onde assistir: SporTV e PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM JUAZEIRENSE (Técnico: Carlos Rabello)Rodrigo Calaça; Guilherme Lucena, Mineiro, Eduardo e Daniel; Patrick, Sapé , Waguinho e Clebson; Kesley e Tony Galego. Desfalques: sem desfalques
CRUZEIRO (Técnico: Felipe Conceição)Fábio; Cáceres,, Weverton, Ramón e Matheus Pereira; Adriano, Rômulo; Bruno José, Airton, Guilherme Bissoli e Rafael Sobis Desfalques: Flávio e Joseph ( ambos jogaram pelo América-MG a competição)