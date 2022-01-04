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futebol

Jovem da base do Internacional, Caio Vidal é nome especulado no Bahia

Apesar do desejo da equipe baiana, neste momento Caio parece preferir a continuidade no Colorado...
LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2022 às 13:53

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 13:53

O Bahia parece ter o interesse em tirar um jogador da elite do futebol nacional, mais precisamente o atacante Caio Vidal, do Internacional, para reforçar o seu plantel. A informação publicada pelo portal 'ge'.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAinda de acordo com o veículo, algumas conversas existiram entre as duas diretorias, aproveitando o bom relacionamento existente entre as duas gestões, pensando na viabilização da transferência.
Entretanto, o desejo do próprio Caio Vidal pode ser um elemento impeditivo para que as especulações saiam do campo da sondagem e entrem em detalhes mais profundos.
Isso porque o atacante com formação na base do Colorado entende que a chegada do novo treinador, Alexander Medina, pode ser um eleento favorável ao seu estilo de jogo baseado na velocidade pelos lados de campo. Tendo melhores condições, assim, de retomar espaço de destaque como chegou a ter na temporada 2020 sob o comando de Abel Braga na campanha do vice-campeonato no Brasileirão.
É importante ressaltar que, para a função exercida pelo jovem jogador, existe a grande possibilidade do Inter fazer o anúncio oficial, nos próximos dias, do ex-Athletico-PR Nikão.
Crédito: Caiochegouasedestacarentreosprofissionais(Divulgação/Internacional

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